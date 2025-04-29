Индия вооружает Армению ракетными комплексами

В середине лета Армения получит вторую партию ЗРК Akash из Индию. С помощью индийской системы армия республики сможет поражать в воздухе боевые самолеты и крылатые ракеты.

В июле Армения получит вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash из Индии. Стоимость контракта составляет около $700 млн, передают СМИ.

Как сообщали СМИ в ноябре минувшего года, Армения получила из Индию первую ракетную батарею.

Отметим, что комплекс Akash представляет из себя ракеты класса "земля-воздух", которые предназначены для поражения целей в воздухе. Ракетные батареи могут бороться с истребителями, беспилотниками, крылатыми ракетами.

Система производится компанией Bharat Electronics Limited. Комплекс состоит из 3D-радара с системой сканирования и четырьмя пусковыми установками с тремя ракетами на каждой. Дальность действия ракетной установки – 25 км.

Как индийские ЗРК в Армении повлияют на регион?

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об особенностях ЗРК Akash и вероятных сценариях его применения Арменией на Южном Кавказе.

"После поражения в Карабахской войне и смены внешнеполитических ориентиров в пользу Запада Армения приступила к диверсификации источников приобретения основных типов вооружения и военной техники. Это затронуло, в том числе, сферу противовоздушной обороны, где ее новыми ключевыми партнерами стали Франция и Индия. Обе страны выполняют сейчас контракты на поставку в Армению систем и комплексов ПВО, поэтапно – от простого к сложному. В перспективе Армения планирует создать единую, интегрированную систему противовоздушной обороны на основе французских технологических решений с включением туда как французских, так и индийских зенитно-ракетных комплексов", - прежде всего сказал он.

"Индийский ЗРК Akash – комплекс ПВО малой дальности, Ереван по контракту должен получить 15 пусковых установок. Этот ЗРК предназначен для обеспечения обороны особо приоритетных объектов. Батарея Akash способна одновременно обстреливать восемью зенитными ракетами до четырех воздушных целей. В состав каждой батареи входят четыре самоходные пусковые установки, РЛС, контроль воздушного пространства и командный пункт. Важно, что входящая в дивизионный состав Akash трехкоординатная РЛС кругового обзора способна контролировать воздушное пространство до 180 км, сопровождая до 150 воздушных целей. Зенитные управляемые ракеты при запуске двух ракет по одной цели класса истребитель дают вероятность уничтожения 98,7%, могут поражать как одиночные, так и групповые воздушные цели на дальности от 3 до 30 км с высотой до 18 км", - сообщил Игорь Коротченко.

"Все это означает, что применительно к театру военных действий на Южном Кавказе Akash представляет собой достаточно современный ЗРК. Смысл индийского контракта в том, что один из приоритетов военной программы Никола Пашиняна – создание эшелонированной системы противовоздушной обороны, основанной на натовских стандартах с тем, чтобы контролировать воздушное пространство над Южным Кавказом и иметь возможность поражать цели в широком диапазоне высот и дальности", - обратил внимание главный редактор "Национальной обороны".

"Понятно, что для Армении вероятным противником как был, так и остается Азербайджан. Все закупки современных систем оружия и вся подготовка офицерских кадров ведутся Арменией, исходя из рассматриваемой возможности нового военного конфликта с Азербайджаном. Поставляемые Индией комплексы ПВО Akash будут предназначены для поражения азербайджанской боевой авиации в потенциальном воздушном конфликте. Пока такого конфликта нет, Ереван будет использовать индийские ЗРК как средство давления и устрашения из-за возможности этих комплексов брать на контроль деятельность боевой авиации ВВС Азербайджана, вертолетов и других средств воздушного транспорта", - подчеркнул он.

"Таким образом, закупая у Индии ЗРК Akash, Армения стремится проецировать свою силу для реализации выгодных ей направлений политики на Южном Кавказе, в первую очередь для нейтрализации военных возможностей Азербайджана. Это создание противовоздушного зонтика, под прикрытием которого Армения будет способна осуществлять те или иные военные провокации либо перспективные боевые действия. Всегда надо смотреть на перспективу: все, что усиливает военные возможности Еревана, дестабилизирует ситуацию в регионе Южного Кавказа", - заключил Игорь Коротченко.