Ильхам Алиев: Армения должна прояснить, когда западные азербайджанцы вернутся на родину

В Анкаре стартовала международная конференция по Западному Азербайджану, в рамках которой были озвучены слова Ильхама Алиева, потребовавшего от Армении содействия в деле возвращения западных азербайджанцев.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", которая проходит в Анкаре. Согласно позиции главы Азербайджана, Ереван должен обратить внимание на проблему западных азербайджанцев и дать четкий ответ о сроках и условиях их возвращения.

"Армения должна положить конец своим территориальным претензиям к соседним государствам, предпринять шаги по восстановлению и защите культурного наследия азербайджанцев, дать разрешение на мониторинговую миссию ЮНЕСКО с этой целью и начать диалог с Общиной по вопросу возвращения"

– Ильхам Алиев

По словам Ильхама Алиева, мирные инициативы Общины Западного Азербайджана актуализированы в рамках международного правового пространства и не являются территориальными претензиями на армянские земли, как это стремятся преподнести власти Армении.

"Мы верим, что западные азербайджанцы безопасно и достойно вернутся в родные края, и в регионе установится прочный мир"

– Ильхам Алиев

Баку будет добиваться решения вопроса о возвращении западных азербайджанцев, пока процесс не будет завершен. Власти Азербайджана также рассчитывают на гарантии безопасности для переселенцев от Еревана.

Ильхам Алиев в своем обращении также сделал упор на исторические предпосылки инициатив Баку по Западному Азербайджану. По словам Ильхама Алиева, армянские радикальные националисты "обрекли азербайджанский народ на невиданные страдания".

Президент АР отметил, что миллионы азербайджанцев были изгнаны со своей родины в ходе нескольких волн этнических чисток на протяжении XX века. Изгнание сопровождалось беспрецедентными актами насилия по отношению к мирному населению.

Ильхам Алиев также отметил, что армянские националисты не только вытеснили азербайджанцев, но и провели территориальную экспансию, лишив Азербайджан Западного Зангезура и значительно усложнив коммуникацию между основной частью АР и Нахчываном.

Проблема Западного Азербайджана должна выйти на мировой уровень

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, после согласования мирного договора между Азербайджаном и Арменией начинается новый этап армяно-азербайджанской нормализации отношений, на котором одной из ключевых задач становится возвращение на родину западных азербайджанцев. "До согласования текста мирного договора между государствами, три десятилетия находившихся в состоянии войны, проблема восстановления справедливости по отношению к западным азербайджанцам, изгнанным в ходе этнической чистки из Армении, представляла собой дальнюю перспективу урегулирования, поскольку от построенной на азербайджанофобии, не избавившейся от реваншистских надежд и де-юре не признающей территориальную целостность Азербайджана Республики Армения не приходилось ожидать, что она найдет в себе силы и мотивы обеспечить изгнанникам возвращение на родину", - прежде всего сказал он.

"Но теперь совершенно иная ситуация. Сейчас Ереван претендует на идеально мирный настрой в контактах с Баку. После согласования текста мирного договора остался буквально один шаг – его подписание – для установления между Азербайджаном и Арменией дипломатических отношений, причем армянские власти регулярно подчеркивают, что готовы подписать исторический документ в любой момент. При этом подписание армяно-азербайджанского договора – это уже не столько фиксация конца предыдущего конфликтного периода, сколько запуск нового мирного этапа жизни на Южном Кавказе, в рамках которого вполне логично и естественно требовать от Армении здравомыслящего подхода по отношению ко всему оставшемуся комплексу вопросов послевоенного урегулирования. Никол Пашинян утверждает, что Ереван за мир с Баку? Пусть докажет это на практике, пусть продемонстрирует, что Армения не ставит препон во взаимодействии с Азербайджаном – в том числе обеспечит возвращение западных азербайджанцев в их родные города и села", - указал Андрей Петров.

"Стремясь добиться полноценной, а не формальной нормализации контактов с Арменией, Азербайджан избрал дипломатический путь решении проблемы западных азербайджанцев – потому что в конечном счете они должны жить мирно, безопасно, нормально в том государстве, чьей территорией сегодня признан Западный Азербайджан. Однако с армянской стороны пока что идет одно лишь глухое сопротивление, неприятие самой идеи, что азербайджанцы должны возвратиться на свою родину и жить вместе с армянами. Поэтому, чтобы сдвинуть решение задачи с мертвой точки, необходимо вывести ее на международный уровень и задействовать крупных мировых игроков, способных оказать на власти Армении эффективное давление. О проблеме этнических чисток в Армении все еще недостаточно известно в мировых масштабах, многие акторы, участвующие в региональных процессах, будто бы вовсе не знают, что на территории современной РА жили и были в несколько волн в течение ста лет изгнаны сотни тысяч азербайджанцев – эту недоинформированность требуется устранить", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Когда эта промежуточная цель будет достигнута, станет намного проще организовывать международное давление на Армению с требованиями, что ее власти устранили националистические тенденции в работе государства и общественном мнении. Армения сочетает сейчас обманчиво мирную риторику с продолжением ксенофобной антиазербайджанской политики просто потому, что на это смотрят сквозь пальцы ее внешние партнеры и в целом международное сообщество. Поэтому нужно сделать так, чтобы знания об этнических чистках азербайджанцев в Армении стали повсеместными, а осуждение Еревана за нежелание нормализовать отношения армянского и азербайджанского народов – общепринятой точкой зрения. Чем больше мировых лидеров, встречаясь с Николом Пашиняном, будут спрашивать: "Кстати, что вы делаете для возвращения западных азербайджанцев, изгнанных националистами из Армении?", тем быстрее получится решить эту важную задачу нового этапа послевоенного урегулирования", - заключил Андрей Петров.