Грузию не волнуют новые санкции ЕС – Каладзе

Каха Каладзе прокомментировал заявление главы евродипломатии о готовности почти всех стран ЕС ввести санкции против Грузии. Он отметил, что власти республики не беспокоит вопрос возможного введения европейцами ограничительных мер.

Власти Грузии не волнуют новые санкции Евросоюза. Об этом заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что руководство республики проводит ту политику, при которой ее интересы и интересы ее народа будут защищены. Каладзе добавил, что власти будут бескомпромиссными в вопросах, которые затрагивают интересы Грузии.

"У нас будет очень принципиальная позиция. Мы будем защищать интересы Грузии, будущее страны и интересы грузинского народа. Мы делаем свое дело, проводим ту политику, при которой интересы народа и страны защищены. Сколько раз они (ЕС – прим. ред) должны вводить санкции? Один, два, три раза? Мы понимаем, но тут речь идет об интересах страны"

– грузинский политик

Он акцентировал внимание на том, что ЕС требует от Грузии отказаться от принятого ранее закона об иноагентах, однако ничем свою просьбу не аргументирует.

"Мы просим всего лишь одного, пусть объяснят нам, почему указанный закон является проблемой, или почему он противоречит европейским ценностям, когда другие европейские страны говорят о необходимости подобного закона. Вы помните, какие были нападки, когда мы этот закон приняли. То же самое продолжается и сегодня"

– Каха Каладзе

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у 26 стран ЕС существует "общее настроение" принять меры против Грузии, но одна страна союза их блокирует.

Европа за и против Грузии

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на существенный раскол в Евросоюзе по вопросу давления на Грузию.

"Пока что эти санкции не удавалось принять, поскольку их официально блокировал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, затем к нему присоединился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Но даже без них согласовать антигрузинские санкции будет очень тяжело, поскольку у ряда стран, включая Италию и Германию, есть четкое понимание, что вводить санкции против всей Грузии контрпродуктивно, так как нанесет феноменальный ущерб имиджу ЕС в грузинском обществе. Поэтому единственный путь давления на Тбилиси – введение личных санкций против конкретных политиков", – прежде всего сказал он.

"Впрочем, и личные санкции создают проблемы для самого Евросоюза. Поскольку санкции водятся против людей, которые управляют страной и против которых у Брюсселя нет никаких доказательств о фальсификациях выборов, они ведут к уничтожению путей для диалога. "Грузинская мечта" наверняка победит на парламентских выборах в 2028 году, Грузия останется стратегически важной страной, поскольку через нее идут серьезные энергетические маршруты – и как в таких условиях вводить санкции против грузинского руководства и одновременно сотрудничать с ним в важных для Европы проектах? Одно попросту не совпадает. Поэтому стоит ожидать, что общих санкций в итоге не будет, а если и будут, в стратегическом плане они ничего не изменят", – подчеркнул Арчил Сихарулидзе.

"Все давление на Грузию на протяжении последних четырех лет крутится вокруг того, что нынешняя бюрократия Евросоюза желает вовлечения Тбилиси в нанесение России стратегического поражения. "Грузинская мечта" не желает в этом участвовать, поэтому интересом еврочиновников стала смена власти в Грузии. Наши власти так хорошо выстроили экономическое развитие республики, что социально-экономических причин для того, чтобы в стране произошло восстание, нет. Продвигавшаяся оппозицией формула "С Европой или без" тоже никого не позвала на восстание и провалилась. Оппозиция обезглавлена, следующие парламентские выборы правящая партия выиграет без труда", – сообщил политолог.

"Поэтому Тбилиси выбирает сейчас тактику выжидания. Европейская бюрократия может измениться уже завтра, а грузинская бюрократия настолько укреплена, что еще долго никуда не уйдет. Многие европейские национальные центры уже чувствуют, что политика давления на Тбилиси провальна и ее надо пересмотреть. Впрочем, пока еще еврочиновники продолжают ту же риторику, что уже показала свою неэффективность. Решать, что будет дальше, предстоит Брюсселю, а не Грузии. Логика подсказывает, что давно пора отменять этот неправильный и пагубный подход, из-за которого ЕС довел ситуацию до кризиса", – отметил Арчил Сихарулидзе.

Эксперт выразил уверенность в том, что Будапешт и при новом правительстве продолжит поддерживать Грузию на общеевропейском уровне. "Я думаю, в Венгрии даже после смены власти ничего не изменится в отношении Грузии. Кроме того, нашим партнером остается Словакия при Роберте Фицо. Реальный уровень поддержки Грузии в ЕС выше, но многие предпочитают молчать – нет необходимости в открытой риторике, когда ее уже озвучивают Будапешт и Братислава. В целом в ЕС по грузинскому вопросу есть два лагеря: восточноевропейские и североевропейские государства – Финляндия, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония – считают, что Грузию надо продавить, а континентальная и южная Европа – Испания, Германия, Франция, Италия – никакой выгоды в этом не видят и полагают, что давление на Грузию является большой ошибкой", – заключил политолог.