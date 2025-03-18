Грузинская оппозиция протестами попробовала атаковать государство

Протестные акции оппозиции, фактически ежедневно с 28 ноября проходившие в Тбилиси и других городах Грузии, были не только тщательно спланированы, но и нанесли серьезный ущерб государственным учреждениям страны, заявил замглавы МВД страны.

Расследование, проведенное в отношении протестных акций оппозиции, с достойной лучшего применения периодичностью проходивших в Тбилиси и других городах страны с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке процесса вступления республики в ЕС, были хорошо спланированными и организованными. Они нанесли серьезный ущерб личному составу подразделений грузинской полиции и государственным учреждениям страны, рассказал заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

После 90-х годов парламент страны не получал таких повреждений, какие были нанесены ему при нападениях в ноябре-декабре 2024 года, заявил чиновник.

"События, происходящие с 28 ноября, следует рассматривать в общей картине – как начались и развивались события. Общество хорошо видело, что это были хорошо организованные, заранее спланированные и подготовленные нападения на полицию и госучреждения"

- Александр Дарахвелидзе

Во время акций пострадал 171 полицейский, 39 правоохранителей получили тяжелые ранения в результате бросания различных тупых предметов, 54 полицейских получили ожоги от пиротехники, один полицейский потерял зрение на один глаз, у одного возникли серьезные проблемы со слухом, отметил замминистра.

За преступления на акциях протеста привлечены 32 человека, в том числе пятеро – за повреждение имущества, семеро – за нападение на полицейского, 19 – за групповое насилие и один – за подготовку взрыва, – заявил чиновник.

При этом у полиции было достаточно улик для задержания конкретных лиц, и все они представлены в суде, однако из-за массовости беспорядков и задержаний пока трудно идентифицировать конкретных виновных в том, что пострадали участники протестов или полицейские, отметил заместитель главы МВД страны.

"Это были массовые беспорядки, где постоянно происходили столкновения. Пока полиция смогла идентифицировать только семь нападавших, потому что имели место массовые беспорядки"

- Александр Дарахвелидзе

Власти Грузии отказались выполнять требования протестующих и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария так называемого "Евромайдана", между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста – последняя прошла 8 мая в Тбилиси: мирное протестное шествие прошло к площади Европы и было приурочено к празднованию Дня Европы.

Кто пытался свергнуть власть в Грузии?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, что за организацией протестов, а точнее массовых беспорядков стояли страны Запада, которые приняли решение сменить режим в Грузии после того, как Тбилиси отказался открывать в Грузии второй фронт против России.

По его словам, к работе по смене власти в Грузии подключились различные организации, в том числе соответствующий департамент USAID, Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) и другие.

Петре Мамрадзе добавил, что Запад уже давно, еще до 2022 года, ставил целью свергнуть правящую партию "Грузинская мечта", однако это не удавалось, поскольку выборы не фальсифицировались, как бы ни убеждали в обратном представители Запада, и действительно подавляющее большинство избирателей голосовали за "Мечту".

Почему провалились попытки сменить режим в Грузии?

Говоря о том, почему демонстрантам не удалось реализовать свои деструктивные устремления, глава Института стратегии управления пояснил, что прежде всего у населения Грузии нет протестного заряда.

"У жителей страны нет тех социальных, экономических условий, которые порождают внутренний протест и вынуждают выйти на улицу с надеждой, что надо кончать с существующим порядком, потому что тогда будет что-то лучшее. Ведь Грузия стабильно входит в тройку наиболее быстро развивающихся экономик мира. Грузия впервые вошла в число стран с средне/высокими доходами на душу населения. А в Глобальном индексе человеческого развития ООН страна впервые поднялись на 52 место. И это видно невооруженным глазом. Например, по количеству частных машин Грузия вышла на одно из ведущих мест в мире", – отметил он.

Вторая причина провала, по словам эксперта, заключается в репутации оппозиционеров. "Для большей части населения людей они совершенно дискредитированы своей причастностью к преступлениям времен режима Саакашвили. Эти люди не вызывают доверия. Они известны как миллионеры, а сам режим Саакашвили был основан на трех китах: ненависть, насилие и ложь. И люди это помнят. Поэтому ни один из оппозиционеров не сформировался как лидер, за которым какая-то большая часть населения может пойти. Почему не появилось новое лицо на трибунах и экранах телевизоров? Потому что нет запроса – ведь и старые лица не вызывают доверия", – заключил Петре Мамрадзе.