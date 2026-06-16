Анкара поблагодарила Москву за обеспечение стабильности в Сирии

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на второй день визита в Москву был принят секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу. В ходе встречи он выразил благодарность за работу, направленную на обеспечение стабильной ситуации в Сирии.

Глава МИД Турции Хакан Фидан благодарен России и лично секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу за усилия, направленные на обеспечение стабильности в Сирии. Об этом он заявил на прошедшей с Шойгу встрече в Москве.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что сотрудничал с Шойгу и работал вместе в самые сложные времена в Сирии.

"Раньше и вы, и я занимали более оперативные должности, теперь работаем в политической сфере. Мы работали во многих направлениях, и я думаю, что в будущем нам предстоит еще много дел. Я хотел бы выразить вам благодарность за ваши старания в обеспечении стабильности в Сирии"

– Хакан Фидан

Глава МИД Турции прибыл на этой неделе с визитом в Россию. Сегодня вечером он должен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Хакан Фидан возглавлял ранее турецкую службу безопасности, Сергей Шойгу занимал должность главы Минобороны РФ.

За что Турция благодарна России?

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" раскрыл причины признательности Анкары Москве за содействие стабилизации Сирии.

"Во-первых, Турция высоко ценит твердую позицию России по защите территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Именно эта позиция, общая для Анкары и Москвы, позволила сохранить Сирию в международно признанных границах. Дело в том, что для Анкары любая политическая или территориальная автономия в Сирии, особенно в северных провинциях, где проживают преимущественно курды, является непосредственной угрозой территориальной целостности Турецкой Республики. Анкара считает прокурдские отряды народной самообороны на сирийском севере ответвлением РПК", – прежде всего сказал он.

"Также турецкое руководство позитивно смотрит на организованный Россией совместно с Турцией и Ираном Астанинский формат. Встречи и переговоры в этом формате, инициированном российской стороной, сыграли большую роль в том, чтобы республика сохранилась и не распалась. Также сирийская политика России была направлена на исключение политических игр внерегиональных государств в Сирии. Мы знаем, что США активно поддерживали прокурдские отряды народной самообороны и радикальные группы, несмотря на неоднократные возражения и даже дипломатические ноты со стороны Турции. Во взаимодействии с Россией удавалось купировать их активность", – продолжил Амур Гаджиев.

"Именно в сотрудничестве с Россией в Астанинском формате Турции удалось создать зону деэскалации на севере Сирии и снизить напряженность, которая угрожала разрастись до регионального масштаба. Турецкие войска совместно с Вооруженными силами РФ проводили совместное патрулирование у турецко-сирийской границы. И то, и другое помогало Анкаре снизить непосредственно турецкие риски сирийского кризиса. Потому неудивительно, что власти Турции так ценят участие России в сирийском урегулировании", – подчеркнул востоковед.

"Именно Астанинский формат помог Турции обрести стратегическую автономию в региональном масштабе. До того главные переговоры по Сирии велись в Женеве и Вене, и Турция там была представлена довольно слабо и практически не была заметна. Когда же она создала с Россией и Ираном новый формат сирийского урегулировано, это сделало ее полноценным игроком в разрешении регионального конфликта в Сирии, имевшего глобальные последствия. Значимость и престиж Турции на мировой арене выросли. Именно после учреждения Астанинского формата Анкара начала активно примерять на себя новую роль посредника и миротворца в различных конфликтах. Современная Россия всегда относилась к Турции на равных, с пониманием и учетом ее интересов, что для турецкого государства весьма важно", – обратил внимание Амур Гаджиев.

Российские перспективы в Сирии

Директор Центра изучения современной Турции выразил уверенность в том, что участие России в сирийских процессах продолжится. "Если рассматривать дальнейшее восстановление Сирийской Арабской Республики и экономические проекты, то интерес в российском участии безусловно есть. Между Россией и Турцией существует партнерство по взаимодействию на территории третьих стран, и оба государства нацелены на сохранение суверенитета Сирии и на обеспечение региональной стабильности. Почва для сотрудничества наличествует, а продвигаемые Турцией транспортные и энергетические проекты в Сирии открывают новые возможности в контексте российско-турецкой кооперации", – отметил он.

"В военном плане в Сирии продолжают действовать две российские базы. Пункт материально-технического снабжения на аэродроме в Эль-Камышлы закрыт, но базы остаются. По этому вопросу со стороны Турции никакого противодействия России нет, по крайней мере нет таких сведений в официальных источниках. Здесь тоже есть почва для сотрудничества, а как партнерский потенциал будет развиваться на практике, покажет время", – заключил Гаджиев