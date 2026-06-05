Эскалация между Ираном и Израилем: что случилось за последний день?

7 июня Иран запустил ракеты в сторону Израиля, военные ЦАХАЛ ответили ударами по иранской территории. Обмен ударами двух стран стал самым масштабным за несколько месяцев.

В ЦАХАЛ заявили о завершении серии ударов по Ирану. По информации израильской армии, целями атак стали "стратегические системы обороны", которые Иран восстановил после активной фазы войны в марте этого года. Удары Израиля стали ответом на запуск ракет со стороны Ирана.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке

7 июня Израиль заявил о перехвате ракет, выпущенных с территории Ирана. ЦАХАЛ нанесла серию ответных ударов по военным объектам, расположенным в западной и центральной частях ИРИ. По данным КСИР, ракеты были запущены с боевых самолетов. Есть сведения, что были использованы ракеты большой дальности "Хайбар Шекан".

Не остался в стороне и Йемен. В Тель-Авиве заявили о первой с апреля ракеты, которая была запущена с территории этой страны.

По информации военных Израиля, Иран не ограничился ракетной атакой, состоявшейся 7 июня. Военные ИРИ запустили вторую волну, часть ракет была замечена в небе над Иерусалимом.

Израиль ответил ударами по нефтехимическому заводу Karun в Бандар-э-Махшар. ЦАХАЛ также ударила с воздуха по военному объекту в Тебризе.

КСИР позднее ударил по двум авиабазам на территории Израиля. Взрывы также были зафиксированы в районе Тель-Авива. Кроме того, Корпус атаковал нефтехимический завод в Хайфе.

В настоящее время слышны взрывы над Тегераном. По данным иранских властей, сбит беспилотник.

Что говорят власти двух стран и мировые лидеры?

Советник главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гиндельман заявил, что еврейское государство намерено жестко отвечать на удары по своей территории.

В МИД Ирана заявили, что ракетные удары по Израилю являются актом самообороны в ответ на нарушение перемирия в отношении Ливана. Кроме того, Тегеран обвинил Израиль в соучастии в американских атаках на иранские корабли.

Лидер США Дональд Трамп ранее провел разговор с Биньямином Нетаньяху, попросив воздержаться от жесткого военного ответа по Ирану.

Почему Иран возобновил бои с Израилем?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о трех факторах, сделавших неизбежным возобновление боевых действий между Ираном и Израилем.

"В основе лежит провальный характер переговоров между Администрацией Трампа и руководством Тегерана. Они были обречены на неуспех из-за того, что американские и иранские условия заключения даже временного промежуточного соглашения совершенно не совпадали. Было ясно, что каждая сторона пытается продавить в дипломатическом плане свои требования и никто даже не намеревался идти на компромисс. В такой ситуации новые боевые действия были по сути неизбежны, вопрос оставался лишь в том, в какой момент и по какому поводу они начнутся", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, Израиль был исключен из переговоров с Ираном при том, что иранцы выставляли требование к США обеспечить прекращение Израилем боевых действий против "Хезболлы" в Южном Ливане. Дональд Трамп прилагал усилия к тому, чтобы Биньямин Нетаньяху сокращал свою активность в этом направлении, но "Хезболла" продолжала атаковать Израиль, и израильтяне отвечали, борьба продолжалась – что и стало причиной и поводом для удара вчерашнего Ирана по израильским целям в отместку за действия ЦАХАЛ в Ливане", - продолжил Владимир Сажин.

"Также нельзя забывать, что Дональд Трамп, объявляя перемирие 7 апреля, дал Ирану 60 дней на урегулирование конфликта дипломатическим путём. Сейчас 7 июня, эти 60 дней истекли, и совершенно ясно, что Нетаньяху больше не связан обещаниями Трампа. Поэтому не приходится удивляться не только ударам ЦАХАЛ по Бейруту, но и атакам по Тегерану и другим иранским городам в эту ночь", - подчеркнул востоковед.

"В целом вероятность подписания промежуточного документа, меморандума, я оценивал в 25%, а возобновление боевых действий – в 75 %. Так, собственно, и получилось. Я думаю, сейчас будет эскалация боестолкновений между Ираном и Израилем. Возможно, к этому вновь подключатся США, поскольку президент Трамп непредсказуем – и точно так же он может вновь уговорить Нетаньяху прекратить бои. Хотя последний сценарий маловероятен", - обратил внимание эксперт.

"Сейчас даже генштаб Ирана и генштаб Израиля не знает, как далеко могут зайти нынешний боевые действия. Стороны будут реагировать на атаки друг друга, исходя из их последствий. Военные планы, конечно, есть и у генштаба Израиля, и у генштаба Ирана, но боевые действия часто им не соответствуют, поскольку производятся в зависимости от реакции противоположной стороны", - заключил Владимир Сажин.