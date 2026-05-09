ЕС скептичен по кандидатуре Шредера, но не отвергает диалог с Москвой

Предложение Владимира Путина привлечь Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах Москвы и Брюсселя по Украине вызвало бурную реакцию в Европе.

Идея прозвучала во время беседы с журналистами 9 мая в Москве, когда президент РФ Владимир Путин заявил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в числе европейских представителей для диалога между Россией и Евросоюзом. При этом, если европейцы найдут более подходящего кандидата, Москва не будет против - лишь бы он не говорил "каких-то гадостей в наш адрес", добавил Путин.

В германском правительстве к предложению Путина отнеслись скептично. В Берлине подчеркнули, что подобные предложения "не заслуживают доверия". По оценке властей ФРГ, Москва не изменила своих условий по Украине, и в связи с этим они считают преждевременным говорить о налаживании диалога с российскими руководством. В частности об этом говорил находившийся в Киеве министр обороны ФРГ Борис Писториус. Писториус, к слову, представляет ту же партию СДПГ, чьим лидером в свое время был Герхард Шредер.

Оценки предложения президента России об организации переговоров Москвы с Брюсселем были подхвачены немецкой прессой. Газета Hamburger Abendblatt назвала мирную инициативу РФ "Scheinangebot" — "показное предложение". Frankfurter Rundschau пошла еще дальше, предположив, что вся история могла быть "схемой для путаницы" (Verwirrung), а сам тезис о посредничестве — результат неверной интерпретации на немецком языке слов Владимира Путина. Издание подчеркивает, что российский президент "вообще не использовал слово “посредник”", а говорил скорее о предпочтительном переговорщике. Эксперты канала ZDF сравнили предложение Путина с "шахматной партией".

На уровне Евросоюза реакция оказалась также достаточно негативной. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила: "Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно". Она также напомнила о прошлой роли Шредера как "высокопоставленного защитника интересов российских государственных компаний" и добавила: "Тогда он, по сути, сидел бы по обе стороны стола".

Схожие оценки прозвучали и от министров иностранных дел стран ЕС. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала инициативу "отвлекающим маневром". Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна был еще более категоричен: "Герхард Шредер не будет представлять Европу". По его словам, ЕС располагает собственными институциональными фигурами — такими как Кая Каллас, Антониу Кошта или Урсула фон дер Ляйен.

Важным элементом дискуссии стал вопрос статуса: речь идет о посреднике или о переговорщике от ЕС? Для европейских столиц это принципиальное различие. Если посредник может быть внешней фигурой, то переговорщик должен быть назначен самим Евросоюзом. Именно поэтому в ЕС подчеркивают: даже теоретическая возможность назначения представителя должна исходить из Брюсселя, а не из Москвы.

При этом, если обратить внимание на выступление Путина, то он говорит не о переговорщике от ЕС, а все-таки о посреднике. В целом показательно, как миролюбивое предложение российской стороны немедленно воспринимается в Европе в максимально негативном свете и отвергается без рассмотрения, но с попытками увидеть в слова президента РФ "двойное дно". Активное участие в обсуждении кандидатуры Шредера принимали в основном не так называемые Russlandsversteher (те, кто с пониманием относится к России), а "ястребы".

Депутат Европарламента от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила: "Посредник должен быть принят обеими сторонами". Она поставила под сомнение возможность восприятия Шредера как нейтральной фигуры: "Учитывая его близость к Путину… это сомнительно".

Представитель ХДС Родерих Кизеветтер высказался еще жестче, назвав экс-канцлера "фактически российским троянским конем в Европе" и охарактеризовав инициативу как "абсолютно прозрачный маневр". По его мнению, Шредер "полностью дискредитирован" как возможный посредник.

Основная претензия к Герхарду Шредеру состоит в том, что он якобы не является нейтральной фигурой и имеет личные и дружеские отношения с Владимиром Путиным. Кроме того, он входил в совет правления "Роснефти" и возглавлял комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора «Северного потока". Несмотря на выдвижение в совет директоров "Газпрома" в 2022 году Шредер отказался от этой должности, как и от должности в "Роснефти". Политик объяснил свое решение защитой семьи и опасениями попасть под санкции ЕС. Относительно СВО Шредер старался высказываться максимально сдержанно, подчеркивая ошибочность демонизации России в Европе.

Несмотря на жесткую критику Писториуса и ряда провластных чиновников, внутри правящей коалиции Германии звучат и более осторожные оценки. В частности, социал-демократ Адис Ахметович заявил: "Каждое предложение должно быть серьезно рассмотрено для определения его надежности". Этот подход отражает традиционную для части СДПГ установку на сохранение каналов диалога, даже несмотря на высокий уровень недоверия к Москве.

По данным немецких СМИ, сейчас в правящей коалиции обсуждается идея посреднического дуэта Герхарда Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Такой вариант был назван "интересным", однако его реализация маловероятна — в том числе из-за истекающего срока полномочий Штайнмайера.

Инициативу президента России положительно оценивают левые политики, например, внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен. "Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения", — заявила она, в беседе с ТАСС, подчеркнув, что Шредер уже ранее предлагал свою кандидатуру для посредничества в украинском конфликте.

По словам Дагделен, в условиях фактического отсутствия диалога между Берлином и Москвой подобный шаг приобретает особую значимость. "Поскольку у нас в настоящий момент царит безмолвие с германской стороны по отношению к России, было бы крайне важно возобновить диалог. Так что, собственно говоря, это очень большой жест, который делает президент России Путин, сигнализируя Германии о том, что в лице бывшего канцлера Шрёдера в качестве посредника можно было бы действительно пойти в направлении мирных переговоров", — отметила она.

Эксперт также добавила, что возможное прекращение боевых действий на Украине стало бы "очень хорошей новостью для всей Европы".

Несмотря на свои условия о том, что кандидат по переговорам должен быть согласован самим ЕС с участием Украины, ЕС и немецкие лидеры не против самой идеи диалога. Президент Финляндии Александр Стубб отмечает, что Европа в принципе должна быть готова к прямому диалогу с Россией — однако вопрос о том, кто будет устанавливать контакт, остается открытым.

До выступления Путина, издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что председатель Евросовета Антониу Кошта видит потенциал для возобновления диалога с Путиным. Главы государств и правительств ЕС, по данным источника FT, готовятся к возможным переговорам. Как говорится в сообщении газеты, даже Владимир Зеленский поддерживает ЕС в этих намерениях.