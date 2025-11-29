Эрдоган совершит визит в Иран

Идет подготовка к приезду в Иран турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в МИД ИРИ.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Иран, такое заявление сделал представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

Сообщается, что дата визита турецкого лидера в Тегеран еще не утверждена, МИД ведет работы в этом направлении.

"Поездка в принципе согласована. Мои коллеги обсуждают точную дату визита"

– Эсмаил Багаи

Напомним, что накануне глава МИД Турции Турции Хакан Фидан встретился со своим коллегой из Ирана Аббасом Аракчи и иранским президентом Масудом Пезешкианом.

О чем будут говорить Эрдоган и Пезешкиан?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов и главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" проанализировали актуальную повестку дня турецко-иранских отношений.

Турал Керимов в первую очередь рассказал в целом о турецко-иранских связях. "Тем для обсуждения между Эрдоганом и иранским руководством на самом деле очень много. Иран – один из основных региональных партнеров для Турции, а Турция является для Ирана стратегическим партнером на Ближнем Востоке. Обе страны находятся в зоне прохождения трансконтинентальных коммуникаций, которые имеют важное значение в плане макроэкономики и энергетической безопасности. Также Турция является окном для иранского бизнеса, финансов и капиталов уже много лет. Ряд турецких организаций даже попали под американские санкции за работу с Ираном", - прежде всего сказал он.

"После того, как год назад сменилась власть в Сирии, между Анкарой и Тегераном был некий период калибровки, поскольку иранское влияние в Дамаске сошло на нет. Более того, новые власти Сирии объявили Иран практически недружественным государством, что существенно изменило иранские региональные возможности. Из-за июньской войны и агрессии Израиля и США Иран еще больше потерял свои былые позиции на Ближнем Востоке. Естественно, региональная конфигурация не приемлет никакого вакуума, и в этом смысле Турция заполнила освободившееся геополитическое пространство собственным влиянием. И тут двум странам явно есть о чем договариваться", - подчеркнул Турал Керимов.

"Также изменения ситуации в Закавказье за последние 5 лет сильно повлияли на позиционирование Ирана и ирано-турецкие отношения. При администрации нынешнего президента Масуда Пезешкиана Тегеран стал занимать более осторожную позицию по темам, которые касаются иранских интересов в этом регионе и к турецкому участию в геополитике Южного Кавказа", - добавил востоковед.

Обратившись к вопросу переговорной повестки дня визита Эрдогана в Тегеран, Турал Керимов в первую очередь отметил вопросы энергетики. "Турция является одним из важных покупателей иранского газа. Иран – основной поставщик газа в Турцию после России, которая прокачивает на турецкий рынок в 3,5-4 раза больше газа, чем Иран. В этом смысле иранские поставки имеют большое значение для Турции", - сообщил он.

"И есть вопросы внутренней повестки, в частности, турецкая задача по решению проблемы РПК. Многие годы в Турции бытует мнение – официально не декларируемое – что власти Ирана все эти годы с большим пиететом относились и относятся к РПК и якобы потворствовали деятельности этой организации на границах и внутри самой Турции. Для Турции сейчас важно, чтобы разоружение РПК никоим образом не было поставлено под сомнение или не подвергалось какой-то ревизии со страны Тегерана, который все еще имеет большое влияние на курдские силы в регионе", - указал востоковед.

Яшар Ниязбаев, в свою очередь, обратил внимание, что визит Эрдогана приурочен к девятому заседанию Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран. "Поскольку встреча намечена больше в экономической плоскости, на переговорах Эрдогана в Тегеране главными темами, скорее всего, станут увеличение товарооборота (называются цифры до $30 млрд в год), продление на 25 лет газового контракта и открытие новых погранпереходов с развитием железных дорог", - отметил он.

"Стороны обязательно обсудят совместную борьбу с курдским сепаратизмом РПК/PJAK, контроль нелегальной миграции и координацию по курдскому вопросу в постасадовской Сирии, включая возврат беженцев. Отдельный большой блок вопросов – это поддержка Палестины и сектора Газа: обе стороны будут договариваться о единой жесткой линии против Израиля и координации в рамках ОИС. Также есть вероятность, что Иран попросит Турцию активнее лоббировать возобновление ядерной сделки и снятие санкций, а Эрдоган вновь предложит себя посредником между Тегераном и Вашингтоном", - продолжил Яшар Ниязбаев.

Востоковед обратил внимание, что Анкару и Тегеран сегодня связывают три ключевых общих стратегических интереса. "Во-первых, обе страны считают Израиль главной угрозой региону и полностью солидарны в поддержке Палестины. Во-вторых, Турция в большей степени, но и Иран тоже заинтересован в недопущении курдской автономии или государства (поэтому страны внимательно следят за действиями сирийских курдов). В-третьих, обе страны выступают за регион без доминирования США: Иран за снятие санкций и возврат к ядерной сделке, Турция за роль посредника и усиление своего веса на Ближнем Востоке", - заключил главный редактор "МК Турция".