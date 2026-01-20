Давос-2026: Трамп штурмует форум, мир в напряжении

Дональд Трамп прибыл в Давос на фоне кризиса вокруг Гренландии, публикаций переписок Макрона и Рютте, разлада в НАТО и бойкота форума Зеленским, требующим гарантий для Украины.

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, официально открылся 21 января 2026 года на фоне острого геополитического кризиса. Более 850 топ-менеджеров, 65 глав государств и правительств собрались на альпийском курорте, чтобы обсудить повестку дня, в которой доминируют темы угроз США аннексировать Гренландию, тарифные войны и разлад в НАТО.

Форум, переживавший кризис доверия после скандалов с экс-главой Клаусом Швабом, возродился благодаря усилиям Ларри Финка, главы BlackRock - компании, управляющей активами на сумму около $14 трлн. Финк как соисполняющий обязанности председателя ВЭФ лично убедил президента США Дональда Трампа приехать с рекордной американской делегацией из пяти министров. Финк подчеркивает: Давос — платформа для диалога о росте, неравенстве и ИИ, а не элитный клуб. Благодаря его усилиям на форум удалось заманить председателей Nvidia и JPMorgan. Мероприятие обещает десятки встреч по Украине, Ирану и Венесуэле.

Причины приезда Трампа и отсутствие Зеленского

Дональд Трамп прибыл в Давос с опозданием на три часа из-за "мелкой электрической проблемы" в его самолете, заставившей Борт №1 вернуться в США, в то время как президент пересел на Boeing 757. Белый дом подтверждает: Трамп "воодушевлен" успехом в Венесуэле, где войска захватили уже седьмой танкер с нефтью, и планом запуска Совета мира для решения глобальных конфликтов.

Трамп планирует переговоры по Гренландии с лидерами стран ЕС и НАТО, обещая "взаимовыгодное соглашение" для защиты Арктики от России и Китая. Трамп удвоил ставки: с 1 февраля 10% тарифы на Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Британию, Нидерланды и Финляндию, с ростом до 25% к 1 июня если сделки не будет.

Владимир Зеленский пропустит форум — он требует от США гарантий безопасности перед визитом. "Встречи должны давать конкретику по укреплению Украины или концу боевых действий", — заявил он, фокусируясь на решении энергокризиса после последних ударов по Киеву. Форум в этом году уменьшил украинскую повестку в пользу Гренландии, что дополнительно разочаровывает Зеленского.

Сливы переписок и разногласия по Гренландии

Накануне Давоса Трамп взорвал соцсеть Truth Social, опубликовав личные смс высшего руководства Франции и НАТО. Эмманюэль Макрон написал: "Друг, у нас общий взгляд на Сирию и Иран. Не понимаю твоих действий с Гренландией. Давай организуем G7 в Париже 22 января с Украиной, Сирией, Россией как наблюдателями, и поужинаем". Генсек НАТО Марк Рютте писал: "Дональд, твое в Сирии невероятно. Использую СМИ в Давосе для Газы, Украины. Найду пути по Гренландии".

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб предложили созвон для деэскалации. Трамп ответил Стёре: "Ваша страна не дала мне Нобеля за остановку 8 войн, так что думаю о США. Дания не защитит Гренландию от РФ/Китая — нет документов на собственность. НАТО должно отплатить".

Европа в ярости. Гренландский министр Нааджа Натаниэльсен говорит: "Мы не хотим быть американцами, но готовы к партнерству". Макрон осудил "хулиганов" и "мир без правил". Франция просит учений НАТО в Гренландии. Канада с Данией жалуются, что "старый порядок ушел". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает новые пошлины США "ошибкой между давними союзниками" призывает обеспечить "арктическую безопасность сообща".

Глава казначейства США Скотт Бессент призывает дождаться аргументов Трампа, а Рютте работает "за кулисами", чтобы разрешить спор из-за Гренландии.

Протесты и мнение Роберта Райха

Давос встретил Трампа протестами: в Цюрихе сожгли флаги США, тысячи скандировали "Trumpster dumpster!", вывесили лозунг "No Kings". Мир реагирует на "тиранию" Трампа: вторжение в Венесуэлу, выход из климатического договора, тарифы на союзников.

Экс-министр труда США Роберт Райх в Guardian призывает лидеров "встать против Трампа". Он обвиняет в разрушении послевоенного порядка, угрозах НАТО, захвате Гренландии из-за Нобеля. Давос — шанс для глав компаний и премьеров осудить хаос, дать сигнал миру, считает он.

Но кто же осмелится сказать правду в лицо?