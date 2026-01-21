Давос-2026: Трамп ставит Европу на место, а "единство НАТО" трещит по швам

Европейские политики пытаются перенаправить угрозы Дональда Трампа Дании на Россию, нор тот не настроен конфликтовать с Москвой.

Всемирный экономический форум в Давосе, проходящий с 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога", достиг своей кульминации. Накануне выступил главный и самый ожидаемый участник - президент США. Дональд Трамп, прибывший с опозданием из-за поломки самолета, доминировал в повестке дня. Его речь, полная прямолинейных обвинений в адрес Европы, НАТО и миграционной политики, шокировала европейских лидеров. Форум, изначально ориентированный на переговоры по Украине, сместился к кризису вокруг Гренландии.

Трамп: Европа неузнаваема

Трамп выступил с часовым монологом и поучением союзников. Он настаивал на приобретении Гренландии, назвав ее "огромным незащищенным островом, который фактически является частью Северной Америки" и американской территорией. Обосновывая претензии, Трамп напомнил о Второй Мировой войне: "Дания пала перед Германией после всего шести часов боев и была полностью не в состоянии защитить ни себя, ни Гренландию. Так что США были вынуждены вмешаться, и мы это сделали". Критикуя Данию как "неблагодарную", он добавил: "Как глупы мы были, что вернули ее. Но как они теперь неблагодарны?".

Важный сигнал: Трамп исключил военный вариант: "Я не буду использовать силу". После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте он объявил о рамках будущего соглашения по Гренландии, отменив угрозу тарифов. "Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", — написал Трамп в Truth Social.

По Украине Трамп был лаконичен: "Они (европейцы - прим. ред.) должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан". Он ведет переговоры с Путиным и Зеленским: "Путин хочет сделку. Я в это верю. Зеленский тоже". Встреча с Зеленским планировалась, но украинский лидер сначала отказался, сославшись на энергетические проблемы Киева.

Трамп прошелся по внутренней политике стран Европы. Им следует повысить свободу прессы, лучше охранять границы и проводить честные выборы. Это прямой намек на отмену итогов выборов в Румынии и кризис беженцев в ЕС в целом и особенно в Германии. "Некоторые места в Европе просто не узнать", - говорил он. Президент США обвинил НАТО в "несправедливом" отношении к Америке: "Мы так много даем и так мало получаем взамен". Публика в зале сидела молча, но явно пребывала в шоке. Зато рынки выдохнули, отреагировав ростом после отказа Трампа от силового захвата Гренландии.

Макрон против "грубой силы" Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за день до Трампа, надев очки-авиаторы из-за лопнувшего сосуда в глазу — это стало одним из запоминающихся образов форума. В синем костюме на синем фоне Давоса он призвал к европейским приоритетам, миру и справедливости. Осудив "мир без правил" и "бесконечное наращивание новых таможенных пошлин", Макрон заявил: "Я предпочитаю уважение, а не грубую силу".

Имя Трампа он не упомянул, но контекст ясен — после угроз аннексии Гренландии и тарифов на французское вино. Макрон подчеркивал свой новый стиль в соцсетях: образ в очках разлетелся быстрее речи. Это контраст с Трампом, который высмеял "красивые очки" Макрона.

"Вчера я наблюдал за ним в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло? Но я наблюдал за тем, как он проявлял жесткость", — сказал президент США.

Стубб, Рютте и Навроцкий о России

Перед выступлением Дональда Трампа на форуме прошла любопытная панельная дискуссия "Может ли Европа защитить себя?". Он собрал генсека НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба и президента Польши Кароля Навроцкого. Все трое — "друзья" Трампа: Рютте звал его "папочкой", Стубб играл с ним гольф, а Навроцкого Трамп поддержал за национализм.

Финляндия вместе с другими семью странами отправила военных на учения в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа тарифами. Но на Давосе угрозой Украине и Гренландии он пытался выставить не США, а Россию. "У Финляндии крупные вооруженные силы, подготовленные к арктическим условиям. Еще удастся найти выход", - говорил Стубб. Он похвастался "миллионом профессионалов — запасников, полярных летчиков и моряков" для борьбы с Россией. СМИ прочат Стубба "переговорщиком с Россией", но его риторика грешит милитаризмом.

Рютте работал "за кулисами" по Гренландии, но так же, как и его финский коллега, старался перенаправить европейские страхи не на США, а на Россию. "Президент Трамп и другие лидеры правы. Нам нужно сделать больше в этом направлении. Нам нужно защитить Арктику от России и Китая", - сказал он. Рютте призвал европейцев к сотрудничеству с США и взаимной поддержке. В своей речи генсек НАТО похвастался тем, что якобы украинцы "наносят потери российской армии".

Навроцкий тоже не стал отставать и похвалил свои войска как "самую сильную армию в Центральной Европе". Сотрудничество с Вашингтоном важно, ибо Варшава купила у него "самое дорогое оружие". А цель такая же, как у Стубба и Рютте - "для независимости и против русских".

Польский президент призвал не упускать из внимания Украину: "Напряженность вокруг Гренландии не означает, что мы забыли об украинском конфликте". Он опасается, что спор вокруг Гренландии может изменить восприятие войны на Украине как "наиболее важного вопроса" для Польши, восточного фланга и "всего свободного мира". "Мы по-прежнему ощущаем угрозу со стороны России, мы находимся в центре гибридной войны", – отметил он.

Между тем США близки к тому, чтобы поставить последнюю точку в своем участии в украинском конфликте и его урегулировании. Кремль принимает сегодня спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, перед вылетом из Давоса в Москву заявивших, что в переговорах по Украине достигнуты весьма значительные успехи и согласование окончательного мирного документа становится реальностью.