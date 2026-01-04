Что происходило с мировыми финансами в 2025 году?

Депутат Анатолий Аксаков и экономист Александр Абрамов проанализировали для "Вестника Кавказа" итоги 2025 года на мировом финансовом рынке и в российской финансовой системе. По их оценкам, год выдался неоднозначным: часть рынков показала рост, но признаки приближения нового глобального кризиса стали более очевидными.

2025 год был крайне нервным и весьма неоднозначным для мирового финансового рынка, рассказали в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, подводя экономические итоги прошлого года.

Дестабилизация традиционных центров

Анатолий Аксаков связал нервное настроение на международных биржах в течение года с ростом недоверия к основным центрам мировой торговли. "В течение года накручивалось, очень сильно нарастало недоверие к тем, кто раньше формировал ощущение стабильности и надежности мировой финансовой системы – прежде всего к европейским экономикам и в целом ко всем активам в Европе, в том числе из-за продолжавшихся весь год попыток еврочиновников присвоить российские активы, замороженные на территории Евросоюза", - отметил он.

"Американская экономика тоже стала вызывать все больше вопросов в прошлом году, не в последнюю очередь из-за протекционистских мер Администрации Дональда Трампа и тарифных войн, замедливших мировую экономику. Сейчас Америка вполне умело раскручивает противостояния Европы с Россией и таким образом нивелирует риски, связанные с собственными накопившимися проблемами, но долго это не может продолжаться. Американская экономика испытает в новом году все сложности, связанные с надвигающимся глобальным кризисом", - ожидает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Предчувствие кризиса

Александр Абрамов согласился с тем, что на мировом рынке нарастает ощущение грядущего кризиса, при том что заметная часть статистики за 2025 год говорит о позитивных итогах. "Год был довольно противоречивым. Большим удивлением стали данные о росте американского рынка акций в 2025 году на 17% при сохранении низких ставок по государственным облигациям США – это необычная и оптимистичная нота. Новым явлением в прошлом году стал рост ряда развивающихся рынков – Китая, Индии и Польши", - сообщил он.

"В то же время, в мировой финансовой системе в 2025 году все больше чувствовалось нарастание проблем. Это и явный финансовый пузырь технологий искусственного интеллекта, и несбалансированность бюджета многих развитых стран, и замедление экономического роста во многих развивающихся странах. В целом, мне кажется, по объективным данным в 2025 году вышло больше позитивных результатов на финансовых рынках, чем негативных. Но напряжение все равно нарастает, и не исключено, что в наступившем году мы будем наблюдать более волатильное состояние финансовых рынков", - подчеркнул экономист.

Российская экономика в 2025 году

Анатоли Аксаков охарактеризовал 2025 год для российской экономики как время подстройки к новой международной обстановке в условиях нарастающих вызовов. "В определенной степени это был плюс для российской экономики, потому что мы нашли новый вариант своего развития. Мы перестали опираться в своем развитии на энергетические ресурсы. Благодаря этому мы можем сейчас достаточно уверенно себя чувствовать, так как теперь опираемся на внутреннее производство и меньше зависим от запросов внешнего рынка. Об этом можно судить по тому, насколько существенно в 2025 году в России сократился и экспорт, и импорт", - пояснил он.

"Это новый эффект от санкционного давления на Россию – теперь мы держимся более уверенно, чем другие страны в условиях приближающегося глобального кризиса из-за ориентации на внутреннее потребление. Это же касается и российских финансов: поскольку мы вынуждены были приспосабливаться к ограничениям с опорой на внутренний ресурс, развились те активы и формы взаиморасчетов, что более перспективны как основа для вхождения России в новую эпоху мировой экономики. Это поможет нам испытывать меньше потрясений в обозримой перспективе, поскольку мы уже прошли через них в 2025 году и ранее", - указал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ключевая ставка

Александр Абрамов, в свою очередь, обратил внимание, что необходимость удержать инфляцию в приемлемом диапазоне сказалась на финансовой активности в России в 2025 году, поскольку использовавшаяся для этой цели высокая ключевая ставка существенно тормозила кредитование и мотивировала инвесторов держать деньги на депозитах, а не вкладываться в акции и производство.

"Российская финансовая система, мне кажется, прожила 2025 год под несколько сдерживающим ее развитие прессом в виде высокой ключевой ставки, из-за которой многие сектора финансового сектора стагнировали. Главным разочарованием года стал рынок акций. Рынки корпоративных и государственных облигаций сохраняли свой динамизм, хотя в секторе корпоративных облигаций под влиянием той же ключевой ставки выросли риски дефолтов, наверное, эта проблема уже стала реальностью", - отметил он.

"Банковское кредитование растет, хотя более медленными темпами, чем в предшествующие годы. Финансовой системе предстоит пережить период адаптации, когда ставка будет снижаться и банковские вклады перестанут быть привлекательными, из-за чего нужно будет как-то ускоренно развивать рынок акций. В этой сфере сохраняется много проблем в регулировании, конкуренции, прозрачности эмитентов и соблюдении прав акционеров. 2025 год был не таким уж плохим годом для российского финансового рынка, но в целом к концу году набралось слишком много сложностей, чтобы говорить об успешных итогах", - заключил Александр Абрамов.