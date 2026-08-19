Что планирует делать Армения в ближайшие пять лет?

Правительство Армении на последнем заседании определилось с пятилетней программой деятельности кабинета министров, которая вскоре будет представлена на утверждение парламента.

Правительство Армении в ходе очередного заседания окончательно определилось с программой деятельности на ближайшие пять лет: ее представил кабинету министров республики премьер-министр Никол Пашинян. В скором времени она будет представлена на утверждение парламента.

Первый блок программы посвящен внешней политике, главным пунктом в котором отмечено окончательное закрепление мира с Азербайджаном. В разделе документа отмечается, что правительство продолжит работу по делимитации границы с Азербайджаном, а также по подписанию соглашения о мире с Азербайджаном и других правовых актов, включающих активизацию контактов гражданского общества и деловых кругов двух стран.

Раздел крайне важный, и можно с уверенностью говорить о том, что его появление в немало степени связано с дипломатической работой Баку и различными преференциями, предоставленными Армении Азербайджаном для развития мирного процесса, включая открытие азербайджанского железнодорожного транзита для российских поставок на армянский рынок и запуск двусторонней армяно-азербайджанской торговли, где главную роль играет экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. В то же время проект умалчивает о редакции Конституции Армении, необходимой для снятия последнего препятствия перед подписанием мирного договора.

Еще один блок программы посвящен нормализации отношений с соседней Турцией: он включает в себя возобновление дипломатических отношений двух стран, а также открытие границ между ними как минимум на двух современных контрольно-пропускных пунктах, в том числе на уже подготовленном к этому КПП Маркара в Армавирском районе страны. Также есть план восстановить контакты между энергетическими инфраструктурами Турции и Армении.

Программа правительства Армении включает расширение и углубление стратегического партнерства с Евросоюзом и США. С ЕС планируется продолжить работу по реализации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве, а также по повышению соответствия страны экономическим, правовым и социальным стандартам ЕС, что будет делаться на основе принятого в 2025 году закона "О начале процесса по вступлению Армении в Европейский союз". Конечной целью ставится завершение либерализации визового режима Армении и ЕС – таким образом, намерения в течение пяти лет интегрироваться в евроструктуры у Еревана пока нет.

Более прагматичны планы сотрудничества с США: они подразумевают реализацию проекта TRIPP как минимум по части железных дорог и энергетических инфраструктур, а также укрепление сотрудничества на основе меморандумов, подписанных правительствами двух стран в августе 2025 года.

Особо в программе армянского правительства говорится об углублении и выводе на качественно новый уровень стратегического партнерства с Францией.

Пятилетние планы включают в себя реорганизацию и углубление разностороннего и взаимовыгодного партнерства с Россией, которое, впрочем, уже не называется стратегическим в новых условиях мира в регионе. То же самое касается и членства Армении в Евразийском экономическом союзе – речь идет лишь о необходимости эффективного применения фундаментальных принципов союза, включающих свободное перемещение капитала, товаров, услуг и рабочей силы.

Любопытен тот факт, что пятилетняя программа работы правительства деликатно игнорирует требование России определиться, каким путем Армения пойдет дальше: с ЕС или с ЕАЭС. Судя по намеченным планам, власти страны планируют и дальше "сидеть на двух стульях", получая выгоды и от первого, и от второго объединения.

Несколько проще ситуация с Ираном: здесь все идет по накатанной. Планируется дальнейшее углубление стратегических отношений, поддержание политического диалога и укрепление экономических связей, в особенности в энергетике. Из нового – лишь планы по развитию транспортного коридора Персидский залив – Черное море.

В отношениях с Грузией в документе говорится о реализации декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в январе 2024 года и предполагающей сотрудничество двух стран в различных отраслях.

Также программа нацеливает правительство страны на укрепление отношений с Китаем, с Индией и со странами Ближнего Востока.

Что касается внутренней политики, то значительная часть программы посвящена укреплению вооруженных сил. В Армении продолжится переход к профессиональной армии, процесс укрепления ее резерва, а также поэтапное размещение на границе погранвойск. Еще один важный момент – армия страны больше не будет применяться за пределами международно признанных границ Армении, за исключением международных миссий.

Также Армения планирует расширять продовольственные резервы, что подразумевает диверсификацию их поставок и снижение зависимости от конкретных поставщиков.