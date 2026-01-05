Чему мир научил арест Мадуро?

3 января 2026 года Вооруженные силы США провели спецоперацию в центре Каракаса, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, где над президентом латиноамериканской страны уже начался судебный процесс. Дональд Трамп объявил о переходном управлении Венесуэлой со стороны США, не уточнив сроки.

Предыстория операции

США неоднократно прибегали к свержению нежелательных режимов. Президент Югославии Слободан Милошевич был доставлен в Гаагу в результате военной интервенции НАТО. Лидера Ирака Саддама Хусейна тоже свергла американская армия, но его нашли спустя восемь месяцев, передав иракскому суду. На убийство руководителя Ливии Муаммара Каддафи понадобилось семь месяцев, и оно стало результатом миссии НАТО.

Однако моментальное похищение или арест иностранного лидера - редкость. Есть лишь пара прецедентов.

Ровно 36 лет назад, 3 января 1990-го, во время вторжения в Панаму с 27 тысячами военнослужащих, сотнями вертолетов и танков, американские военные взяли Мануэля Норьегу. Его вывезли в США, осудили за наркоторговлю и приговорили к 40 годам (позже срок сократили). В отличие от Мадуро, Норьега сопротивлялся около двух недель. В 2004 году аналогично эвакуировали президента Гаити Жан-Бертрана Аристида: оппозиция захватила города, американцы задержали его и отправили в Центральноафриканскую республику, а затем в ЮАР. Аристид назвал свой арест "современным похищением".

Нефть или наркотики?

Официальная причина задержания Мадуро — наркотрафик. Трамп обвинил Мадуро в руководстве картелем, поставлявшим наркотики в США. Однако подлинные причины лежат совсем в другой плоскости.

Во-первых, Трампу нужно отвлечь внимание американских граждан от "файлов Эпштейна". Расследования и новости по данной теме постоянно висят дамокловым мечом над 47-м президентом США, угрожая ему импичментом, как только в документах будет обнаружен антитрамповский компромат. Маленькая победоносная война нужна Трампу.

Вторая цель — нефть. Венесуэла два раза проводила национализацию нефтяной индустрии: в 1976-м создали PDVSA, ограничив права иностранных компаний; в 2007-м при Чавесе отобрали контрольные пакеты у ExxonMobil и ConocoPhillips, которые требовали компенсаций в миллиарды долларов. Трамп хочет получить от Венесуэлы платы за ущерб от этих действий. Он также говорит, что американские компании вложат миллиарды в восстановление венесуэльской нефтедобывающей отрасли.

Третья цель - Россия и Китай. Трамп не прочь использовать давление на Россию в виде Венесуэлы, чтобы добиться компромиссов по Украине. А Китай - главный соперник и основной закупщик нефти из Венесуэлы.

Триггером операции мог стать госсекретарь Марко Рубио. Он - один из главных и самых влиятельных сторонников "доктрины Монро". Бывший советник Трампа Джон Болтон тоже призывал к свержению Мадуро, но Рубио нашел правильные аргументы - нефть, региональное доминирование и пленение автократа ради пиара Белого дома.

Почему удалось захватить Мадуро?

В отличие от причин, здесь ясности меньше. С одной стороны, можно списать все на подавляющую мощь США. Америка обладает сильным флотом, авиацией и спецназом. С другой стороны, Венесуэла оказалась попросту не готова к боевым действиям на своей территории. Куда делась армия, системы ПВО, разведка и силовики? Почему никто не обеспечил должную охрану президенту в период, когда Трамп в открытую угрожал ему свержением? Что сыграло решающую роль внутри страны - предательство или сговор с новыми хозяевами из Госдепа?

Из объективных факторов ясно точно, что Мадуро остался без внешней поддержки. Россия могли бы поддержать, как в 2018 году, когда отправляла бомбардировщики в Венесуэлу. Но сейчас Москва занята Украиной. А Китай никогда не вступается за своих партнеров при помощи силы, и Венесуэла - не исключение..

Уроки Венесуэлы

Главный урок событий в Каракасе в том, что Трамп непредсказуем и способен на применение силы. Впрочем, это было известно еще с 12-дневной войны против Ирана, но Венесуэла лишь подтвердила этот тезис.

Второе - США возрождают "доктрину Монро", и Трамп дал понять, что не позволит никому доминировать в западном полушарии. Дополнительным доказательством такого подхода стал арест 7 января венесуэльского танкера, шедшего под российским флагом.

В-третьих, международное право оказалось все-таки фикцией в начале 2026 года. Слабые страны и режимы не застрахованы от внешних интервенций. У малых стран повысятся стимулы к усилению своей обороноспособности, в том числе за счет создания ОМУ.

Ирану стоит насторожиться. Следующей целью может стать именно Исламская Республика, где в эти дни нарастают протесты из-за высокой инфляции. Сразу после взятия Мадуро аккаунт Госдепа на персидском предупредил - "Президент Трамп - человек дела. Если вы этого не знали, теперь знаете". Администрация Трампа поддержала протесты в Иране и пригрозила вмешаться на стороне митингующих.

Аналогичный пост на сайте Госдепа вышел и на русском: "Это наше полушарие. Не играйте в игры с президентом Трампом". Вашингтон дает понять Москве, что так же, как Россия не хочет втягивания Украины в НАТО, США не хотят российского присутствия в Латинской Америке.

Насторожиться стоит не только врагам, но и союзникам. Захватив Николаса Мадуро, следующим шагом Администрация Трампа актуализировала вопрос о присоединении Гренландии к США.