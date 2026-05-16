Человек с Пятой авеню 2026

Американский актер Ричард Гир, поддержав проведение Всемирного форума городов WUF13 в Баку, произнес фразу, которая прозвучала глубже обычной гуманитарной риторики:
Жилье - это дверь, открывающая дорогу ко всем остальным правам
Это очень американская фраза. И очень страшная. Потому что именно в Америке особенно ясно видно: человек, потерявший жилье, быстро теряет всё остальное: безопасность, здоровье, достоинство, документы, друзей, способность работать и иногда даже способность говорить с миром на одном языке.
Бездомное население США - это не однородная масса, а люди с разными историями
- Гендерное неравенство. Бездомные — преимущественно мужчины (их около 70%), хотя число бездомных женщин и семей также значительно.
- Проблемы со здоровьем. Среди бездомных крайне высок процент людей с тяжелыми психическими расстройствами (около 30%) и зависимостями (около 50%).
- Расовый дисбаланс. Афроамериканцы, составляя около 13% населения страны, представлены среди бездомных непропорционально — до 40%.
- Рост среди уязвимых групп. Быстрее всего число бездомных растет среди детей (в 2024 году рост на 33%, до 150 тыс. человек) и пожилых людей старше 65 лет (около 42 тыс. человек в 2025 году).
- Ветераны. В 2025 году насчитывается более 40 тыс. бездомных ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и проблем с адаптацией к мирной жизни.
- Семьи с детьми и жертвы системы. Значительную часть составляют бездомные семьи и люди, чья жизнь разрушена из-за огромных медицинских долгов.
Палатки под мостами Лос-Анджелеса. Люди, спящие на картоне в Нью-Йорке. Женщины с пустым взглядом возле супермаркетов. Старики, стоящие зимой на ветру с пластиковыми пакетами, в которых помещается вся их жизнь. В Калифорнии рядом с дорогими бутиками иногда стоят целые лагеря бездомных, словно две разные цивилизации случайно оказались на одной улице. Все это картины современной Америки. Как такое возможно в самой богатой стране мира?
Общество любит простые объяснения: бездомный - ленивый, алкоголик или наркоман; если человек оказался на улице, то по собственной вине, а значит с нами такого не случится. Но реальность показывает другое. Да, среди бездомных есть люди с тяжелыми зависимостями, есть психически больные, есть те, кто разрушил собственную жизнь. Но огромное число людей оказались на дне не из-за обрушения всей системы вокруг них.
Как они попадают на дно жизни? Путь каждого человека уникален, но эксперты выделяют несколько ключевых факторов:
- Системный структурный кризис. Кризис доступного жилья — число напрямую коррелирует с ценами на аренду. За 2023-2024 годы уровень бездомности вырос более чем на 18%, что эксперты связывают именно с экономическими причинами.
- Экономическая нестабильность. Даже работающие люди находятся в зоне риска. Во многих штатах зарплаты отстают от стоимости жизни, и любая неожиданная проблема может стать фатальной.
- «Идеальный шторм» личных факторов. На фоне структурных проблем личные трагедии действуют как спусковой крючок:
- 25-30% бездомных имеют тяжелые психические расстройства
- Около 50% бездомных страдают от алкогольной или наркотической зависимости, часто пытаясь справиться с болью и травмой.
- Развод, потеря близких и отсутствие «подушки безопасности» в лице семьи или друзей - еще один частый путь на дно.
- Медицинские долги. Даже успешное лечение может привести к банкротству.
- Бюрократические препоны. Получение помощи - сложный процесс, требующий времени, документов и постоянного адреса, которого у людей нет.
- Криминализация бездомности. Вместо помощи людей часто арестовывают, что разрушает социальные связи и создает криминальное прошлое, закрывая путь к нормальной жизни.
Америка-страна невероятных возможностей. Но одновременно и страна очень хрупкой социальной безопасности. Одна тяжелая болезнь без страховки. Один развод. Одно увольнение. Один скачок цен на аренду. Один нервный срыв. И человек начинает падать. Сначала он переезжает в дешевый район. Потом живет у знакомых. Потом ночует в машине. Потом появляется палатка. И самое страшное, что этот путь может занять всего несколько месяцев.
Особенно это заметно в Калифорнии. Там стоимость жилья стала настолько высока, что даже люди, имеющие постоянную работу, иногда не могут позволить себе квартиру. В Америке уже давно появился термин working homeless «работающие бездомные». Человек утром идет на работу, а вечером возвращается в автомобиль или палатку. А что уж говорить про Нью-Йорк, где аренда квартиры, где нет даже стиральной машины, может доходить до нескольких тысяч долларов в месяц. Работа всегда ассоциировалась с минимальной стабильностью. В США - уже не всегда.
Но есть и другая сторона проблемы, о которой говорят реже. Америка десятилетиями закрывала психиатрические учреждения, считая, что свобода важнее изоляции. Это казалось гуманным. Но тысячи людей с тяжелыми расстройствами оказались просто выброшены на улицу без лечения и поддержки. Сегодня многие американские города фактически превратились в огромные открытые психиатрические зоны без врачей. На улицах Сан-Франциско или Лос-Анджелеса нередко можно встретить человека, который разговаривает сам с собой, кричит в пустоту или часами сидит неподвижно на тротуаре. Поэтому слова Ричарда Гира звучат так точно. Ведь жилье - это не просто стены, а возможность принять душ, хранить документы, спать ночью и не бояться, что тебя ограбят, возможность лечиться, чувствовать себя человеком. Без дома очень быстро исчезает сама личность.
Проблема бездомности особенно заметна именно в богатых городах. Чем успешнее мегаполис, тем чаще рядом с роскошью возникает социальная пропасть. Кремниевая долина создала миллиардеров и одновременно палаточные кварталы. Нью-Йорк строит элитные небоскребы, но тысячи людей спят в метро. Это главный парадокс современного капитализма: экономика может расти, фондовые рынки могут обновлять рекорды, технологии могут менять мир, но число людей, потерявших связь с нормальной жизнью, тоже растет.
Что считать настоящим успехом государства? Число миллиардеров? Рост ВВП? Или способность сделать так, чтобы человек не замерзал ночью на улице? Проблема бездомности страшна еще и тем, что она постепенно перестает шокировать. Палатки становятся частью городского пейзажа. Человек на асфальте превращается в элемент фона между кофейней и витриной магазина. Наверное, самое опасное начинается именно в тот момент, когда общество перестает видеть в бездомном человека и начинает видеть только неудобство. А ведь почти у каждого из них когда-то была обычная жизнь, работа, семья, планы, фотографии в телефоне, любимые песни. Кто-то мечтал стать учителем, кто-то строителем, кто-то музыкантом. Просто в какой-то момент они упали. И рядом не оказалось никого, кто смог бы их удержать.