Человек с Пятой авеню 2026

Александр Клемент

Проблема бездомных в США достигла масштабов гуманитарного кризиса. По данным на 2025 год, бездомными признано около 755 тыс. человек. Однако эксперты считают, что это цифра может быть значительно выше, так как не учитывает людей, живущих во временном жилье у друзей или родственников.

Американский актер Ричард Гир, поддержав проведение Всемирного форума городов WUF13 в Баку, произнес фразу, которая прозвучала глубже обычной гуманитарной риторики:

Жилье - это дверь, открывающая дорогу ко всем остальным правам

Это очень американская фраза. И очень страшная. Потому что именно в Америке особенно ясно видно: человек, потерявший жилье, быстро теряет всё остальное: безопасность, здоровье, достоинство, документы, друзей, способность работать и иногда даже способность говорить с миром на одном языке.

Бездомное население США - это не однородная масса, а люди с разными историями

Гендерное неравенство. Бездомные — преимущественно мужчины (их около 70%), хотя число бездомных женщин и семей также значительно.

Проблемы со здоровьем. Среди бездомных крайне высок процент людей с тяжелыми психическими расстройствами (около 30%) и зависимостями (около 50%).

Расовый дисбаланс. Афроамериканцы, составляя около 13% населения страны, представлены среди бездомных непропорционально — до 40%.

Рост среди уязвимых групп. Быстрее всего число бездомных растет среди детей (в 2024 году рост на 33%, до 150 тыс. человек) и пожилых людей старше 65 лет (около 42 тыс. человек в 2025 году).

Ветераны. В 2025 году насчитывается более 40 тыс. бездомных ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и проблем с адаптацией к мирной жизни.

Семьи с детьми и жертвы системы. Значительную часть составляют бездомные семьи и люди, чья жизнь разрушена из-за огромных медицинских долгов.

Палатки под мостами Лос-Анджелеса. Люди, спящие на картоне в Нью-Йорке. Женщины с пустым взглядом возле супермаркетов. Старики, стоящие зимой на ветру с пластиковыми пакетами, в которых помещается вся их жизнь. В Калифорнии рядом с дорогими бутиками иногда стоят целые лагеря бездомных, словно две разные цивилизации случайно оказались на одной улице. Все это картины современной Америки. Как такое возможно в самой богатой стране мира?

Общество любит простые объяснения: бездомный - ленивый, алкоголик или наркоман; если человек оказался на улице, то по собственной вине, а значит с нами такого не случится. Но реальность показывает другое. Да, среди бездомных есть люди с тяжелыми зависимостями, есть психически больные, есть те, кто разрушил собственную жизнь. Но огромное число людей оказались на дне не из-за обрушения всей системы вокруг них.

Как они попадают на дно жизни? Путь каждого человека уникален, но эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

Системный структурный кризис. Кризис доступного жилья — число напрямую коррелирует с ценами на аренду. За 2023-2024 годы уровень бездомности вырос более чем на 18%, что эксперты связывают именно с экономическими причинами. Экономическая нестабильность. Даже работающие люди находятся в зоне риска. Во многих штатах зарплаты отстают от стоимости жизни, и любая неожиданная проблема может стать фатальной. «Идеальный шторм» личных факторов. На фоне структурных проблем личные трагедии действуют как спусковой крючок: 25-30% бездомных имеют тяжелые психические расстройства Около 50% бездомных страдают от алкогольной или наркотической зависимости, часто пытаясь справиться с болью и травмой. Развод, потеря близких и отсутствие «подушки безопасности» в лице семьи или друзей - еще один частый путь на дно. Медицинские долги. Даже успешное лечение может привести к банкротству. Бюрократические препоны. Получение помощи - сложный процесс, требующий времени, документов и постоянного адреса, которого у людей нет. Криминализация бездомности. Вместо помощи людей часто арестовывают, что разрушает социальные связи и создает криминальное прошлое, закрывая путь к нормальной жизни.

Америка-страна невероятных возможностей. Но одновременно и страна очень хрупкой социальной безопасности. Одна тяжелая болезнь без страховки. Один развод. Одно увольнение. Один скачок цен на аренду. Один нервный срыв. И человек начинает падать. Сначала он переезжает в дешевый район. Потом живет у знакомых. Потом ночует в машине. Потом появляется палатка. И самое страшное, что этот путь может занять всего несколько месяцев.

Особенно это заметно в Калифорнии. Там стоимость жилья стала настолько высока, что даже люди, имеющие постоянную работу, иногда не могут позволить себе квартиру. В Америке уже давно появился термин working homeless «работающие бездомные». Человек утром идет на работу, а вечером возвращается в автомобиль или палатку. А что уж говорить про Нью-Йорк, где аренда квартиры, где нет даже стиральной машины, может доходить до нескольких тысяч долларов в месяц. Работа всегда ассоциировалась с минимальной стабильностью. В США - уже не всегда.

Но есть и другая сторона проблемы, о которой говорят реже. Америка десятилетиями закрывала психиатрические учреждения, считая, что свобода важнее изоляции. Это казалось гуманным. Но тысячи людей с тяжелыми расстройствами оказались просто выброшены на улицу без лечения и поддержки. Сегодня многие американские города фактически превратились в огромные открытые психиатрические зоны без врачей. На улицах Сан-Франциско или Лос-Анджелеса нередко можно встретить человека, который разговаривает сам с собой, кричит в пустоту или часами сидит неподвижно на тротуаре. Поэтому слова Ричарда Гира звучат так точно. Ведь жилье - это не просто стены, а возможность принять душ, хранить документы, спать ночью и не бояться, что тебя ограбят, возможность лечиться, чувствовать себя человеком. Без дома очень быстро исчезает сама личность.

Проблема бездомности особенно заметна именно в богатых городах. Чем успешнее мегаполис, тем чаще рядом с роскошью возникает социальная пропасть. Кремниевая долина создала миллиардеров и одновременно палаточные кварталы. Нью-Йорк строит элитные небоскребы, но тысячи людей спят в метро. Это главный парадокс современного капитализма: экономика может расти, фондовые рынки могут обновлять рекорды, технологии могут менять мир, но число людей, потерявших связь с нормальной жизнью, тоже растет.

Что считать настоящим успехом государства? Число миллиардеров? Рост ВВП? Или способность сделать так, чтобы человек не замерзал ночью на улице? Проблема бездомности страшна еще и тем, что она постепенно перестает шокировать. Палатки становятся частью городского пейзажа. Человек на асфальте превращается в элемент фона между кофейней и витриной магазина. Наверное, самое опасное начинается именно в тот момент, когда общество перестает видеть в бездомном человека и начинает видеть только неудобство. А ведь почти у каждого из них когда-то была обычная жизнь, работа, семья, планы, фотографии в телефоне, любимые песни. Кто-то мечтал стать учителем, кто-то строителем, кто-то музыкантом. Просто в какой-то момент они упали. И рядом не оказалось никого, кто смог бы их удержать.