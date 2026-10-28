Цель Армении в скорейшем подписании мира с Азербайджаном - Мирзоян

Армения нацелена на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном, рассказал глава МИД РА. Он добавил, что до подписания документа будут продолжаться усилия по укреплению мира и расширению сотрудничества.

Ереван стремится к тому, чтобы как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение с Баку, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян на совместном заседании постоянных комитетов Национального собрания.

По его словам, в 2027 году министерство иностранных дел и министерство международной торговли Армении продолжат нормализацию и развитие отношений с соседними государствами.

"Наша цель - сделать все возможное, чтобы как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а затем ратифицировать его. До тех пор мы, конечно же, продолжим предпринимать ряд шагов для дальнейшего укрепления мира и расширения сотрудничества, например, в сфере двусторонней торговли"

– Арарат Мирзоян

Мирный договор – приоритет Баку и Еревана

Военный аналитик Гейдар Мирза в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что интересы Баку и Еревана в подписании мирного договора сегодня совпадают, однако процесс может быть замедлен внешними факторами – ожидаемой горячей фазой иранского конфликта и возвращением Демократической партией контроля над обеими палатами в Конгрессе США.

"И власти Азербайджана, и власти Армении декларируют сегодня настрой на скорейшее заключение мирного соглашения. Об этом говорится на разных уровнях, в Ереване не только Арарат Мирзоян, но и премьер-министр Никол Пашинян сообщает о желании как можно раньше подписать мирный договор с Баку. С азербайджанской стороны не так давно, 29 октября, вышло в свет интервью помощника президента по вопросам внешней политики, завотделом президентской Администрации Хикмета Гаджиева с профессором Джеффри Саксом из Колумбийского университета, где среди четырех основных целей современной внешней политики Азербайджана на первое место поставлен именно мирный договор с Арменией", - прежде всего сказал он.

"Основная препона на этом пути известна – из Конституции Армении должна быть исключена ссылка на незаконный документ, предъявляющий претензии на территории Азербайджана, поэтому в первую очередь для продвижения мирного договора к подписанию необходим конституционный референдум в Армении. Однако помимо этого есть несколько внешних факторов, способных замедлять урегулирование армяно-азербайджанских отношений. С одной стороны, это перспектива эскалация иранского конфликта, с другой стороны – влияние возвращения Конгресса США под контроль демократов на внешнеполитическую активность Вашингтона на Южном Кавказе", - сообщил Гейдар Мирза.

"Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс ожидалось, но оставалось неясным, проиграют ли они только Палату представителей или и Сенат тоже. С армяно-азербайджанским урегулированием это связано в том плане, что мирный договор был парафирован в Белом доме, и именно президенту Дональду Трампу удалось добиться от Еревана согласия на продвижение ситуации на Южном Кавказе к миру, в том числе подписать документы по строительству в Армении TRIPP по маршруту Зангезурского коридора. США и Трамп выступают гарантами того, что Ереван будет выполнять свою часть договоренностей по урегулированию, в связи с чем все, что меняет политическую ситуацию в Вашингтоне, будет напрямую влиять на перспективы заключения мирного соглашения", - пояснил военный аналитик.

"В свою очередь, иранский конфликт создает глобальную неопределенность во всем регионе: как он будет развиваться, что будет с безопасностью, могут ли быть затронуты страны Южного Кавказа горячей фазой боевых действий. Пока все ждут, что США вновь ударят по Ирану, Баку и Ереван наверняка еще не раз проведут сверку часов по своим позициям в двусторонних и региональных отношениях. Аналогично и после военной операции в Иране стороны вновь на различных уровнях будут подтверждать, что устремлены к подписанию мирного договора, пусть пока условия для него не сложились – потому что все-таки установление полноценного юридического мира поставлено в приоритет в обоих государствах", - продолжил он.

"По сути, основной риск сейчас состоит в усилении демократов в американской политике. Для них характерен антиазербайджанский подход к Южному Кавказу из-за больших, чем у республиканцев, связей с армянской диаспорой. Если демократы в Конгрессе смогут противостоять внешнеполитическому курсу Дональда Трампа, тогда мы вполне можем увидеть изменение поведения Еревана – не в лучшую сторону для мирной повестки дня. Почти два года мы видели Никола Пашиняна при власти республиканцев в США, и именно на этот период приходится самая миролюбивая риторика армянского руководства в отношении Азербайджана. Посмотрим, как он заговорит в условиях растущей силы демократов", - заключил Гейдар Мирза.