Сенсаций во внешней политике Британии после смены председателя правительства ждать не стоит, но...

Новый глава британского государства Энди Бернем — один из самых заметных политиков лейбористов, который прошел путь от работы в правительстве и парламенте до руководства крупнейшим городским регионом страны, став мэром Большого Манчестера.

Уроженец северной Англии, он долгое время строил образ политика, близкого к социальным проблемам регионов, удаленных от лондонского политического центра. Именно это сделало его фигурой, способной говорить от имени не только партии, но и той части Британии, которая традиционно чувствует себя недопредставленной в столице.

Карьера Бернема в значительной степени связана с внутренней британской повесткой. Несмотря на это он вряд ли станет сторонником изоляционизма. Такого требует не только традиционно глобальная повестка Британии, но и тот факт, что мир переживает турбулентности, кризисы и войны, когда важно сохранять традиционные союзы.

С Европой у Британии проблем нет, тем более лейбористы считаются противниками Брексита. Отношения с ЕС при Бернеме, скорее всего, будут строиться на логике практического сближения. После Брекзита в Лондоне сохраняется запрос на восстановление рабочих механизмов с Брюсселем — от торговли до координации по санкциям, безопасности и миграции. Бернем может быть особенно заинтересован в том, чтобы внешняя политика приносила внутренние экономические дивиденды: новые рынки, инвестиции и предсказуемость для бизнеса. Это делает его потенциально более гибким в отношениях с Европой, чем политики, строившие карьеру на брекзитной конфронтации. В вопросах безопасности Британия в последние годы ориентируется на совместную с ЕС оборону, так что здесь сюрпризов при новом лейбористе не будет.

А вот на американском направлении придется вытаскивать каштаны из огня, оставленные Киром Стармером. Вероятно, Бернем выступит за тесную связку с США как главным союзником Британии в сфере безопасности, разведки и военного сотрудничества. При этом его стиль, по всей видимости, будет менее демонстративным, чем у некоторых предшественников: не разрывать, а делать более практичным трансатлантический союз, связывая его с экономическими интересами, оборонной промышленностью и сдерживанием глобальных кризисов.

Накануне Бернем как раз созвонился с президентом США Дональдом Трампом и, как говорится в заявлении Даунинг-стрит, поздравил его с успешным проведением чемпионата мира по футболу, обозначил приверженность обеспечению безопасности союзников и свободы судоходства в Ормузском проливе". Новый британский премьер пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году. Слова должны понравиться Трампу, но от Бернема он может потребовать делом, а не только словом доказать приверженность защите безопасности в Ормузском проливе, который Иран в ответ на июльские атаки США вновь закрыл.

Украинское направление остается в наследство от всех других британских премьеров. Лондон выступает наиболее активным участником поддержки Украины и противодействия России. В британских медиа Бернем уже описывается как один из самых последовательных сторонников Украины в лейбористском лагере, а это означает вероятное сохранение военной и финансовой поддержки Киева. Для нового премьера эта тема важна не только с точки зрения солидарности, но и как способ подтвердить роль Британии в европейской системе безопасности после 2022 года.

В поддержке Киева Бернемом сомнений нет. Британский премьер в свежем интервью для телеканала Sky News дал понять, что она будет "непоколебимой". "Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним", - сказал он.

По России Энди Бернем занимает жесткую линию без попыток перезагрузки отношений в ближайшей перспективе. Такой настрой у него имеется уже давно. Еще в 2018 году он выступал за пересмотр права проведения чемпионата мира по футболу в России. В последние годы он называл Москву угрозой национальной безопасности Британии. В июле этого года он официально объявил, что британское правительство доказало, что является "силой добра в мире", поскольку оно создало и возглавило "коалицию желающих".

Назначенный Бернемом на пост главы МИД Эд Миллибэнд - сторонник усиления ограничений против России. К введению максимально жестких санкций он выступал еще 10 лет назад. Кроме того, Миллибэнд выступает за размещение британских войск на Украине.

В отношении Турции и стран Южного Кавказа новое британское правительство, скорее всего, сохранит традиционный курс Соединенного Королевства. Для Британии Турция важна как член НАТО, региональный игрок и партнер по Черноморью. Хотя в 2023 году Бернем критиковал выделение Лондоном 700 млн фунтов на строительство высокоскоростной железной дороги в Турции, но тогда он был мэром Манчестера, а сейчас у него уже совсем иной уровень ответственности. Придется думать и о внешних связях.

Отношения с Азербайджаном у Британии такие же же традиционные, как и с Турцией, здесь ожидать нововведений не приходится. На армянском направлении могут быть корректировки. Так как геополитику при новом премьере Британия продолжить строить в направлении давления на Россию, а у Еревана с Москвой в последнее время дела складываются не просто, Лондон может поддержать усилия Брюсселя по наращиванию политической поддержки правительства Никола Пашиняна. В Грузии Британия будет заниматься тем же самым - дестабилизацией роли России, но не через поддержку правительства "Грузинской мечты", а путем противодействия ей и помощь оппозиции.

В целом, ждать какой-то революции в британской внешней политики не стоит. Замена Стармера на Бернема решает, в основном, кризис внутренней политики. Бернему нужно построить работоспособное правительство и сомкнуть потрепанные ряды лейбористов. Во внешней политике лейбористская преемственность сохранится с традиционными ограничениями в лице военно-политической зависимости от США и экономической - от европейского рынка. При этом корректировки в сторону улучшения связей с США, более активного встраивания в евробезопасность, усиления поддержки Украины и давления на Россию оставят определенный след в политической истории.