Будет ли у ЕС свое ЦРУ?

В последние недели в Брюсселе активно обсуждается новая инициатива Европейской комиссии: по предложению Урсулы фон дер Ляйен планируется создание европейского разведывательного подразделения, условно названного "европейским ЦРУ".

Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об организации общеевропейской надгосударственной разведки вызвало острую реакцию в европейских СМИ, среди дипломатов и чиновников, а также в экспертных кругах. В центре полемики — вопросы эффективности, дублирования функций, угрозы суверенитету государств и юридической целесообразности подобной структуры.

Суть инициативы фон дер Ляйен

Инициатива предполагает формирование разведывательной "группы" в секретариате Еврокомиссии, которая объединит экспертов из различных национальных разведслужб ЕС для более эффективного сбора и анализа информации, особенно в условиях обострения геополитических угроз, таких как конфликт России и Украины, а также заявлений американских лидеров об ослаблении поддержки Европы. "Службы безопасности стран-членов ЕС многое знают. Комиссия многое знает. Нам нужен лучший способ объединить это, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров", — отметил один из источников Financial Times.

Критика от подчиненной главы Еврокомиссии

Идея Урсулы фон дер Ляйен не нравится представителям Европейской службы внешних связей (EEAS), курирующим Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (INTCEN). Последний представляет собой орган внешней разведки ЕС. Сотрудники EEAS опасаются, что "европейское ЦРУ" будет дублировать функции INCEN и обессмыслит его существование.

Глава EEAS Кая Каллас - она же верховный представитель ЕС по иностранным делам - открыто высказалась резко против идеи своего шефа фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что создание новой структуры приведет к дублированию работы и не принесет ощутимой пользы, но потребует дополнительных расходов. "Все страны сталкиваются с бюджетными трудностями... Просить делать что-то сверх того, что уже делается, — не самая разумная идея. Европа не должна плодить новые контактные пункты для разведок, а развивать существующие механизмы", — заявила Каллас в Европарламенте 17 ноября. По ее словам, ведущие разведчики ЕС единогласно поддерживают позицию о нецелесообразности создания дополнительной структуры.

Варуфакис: "Она сошла с ума"

Европейское издание Politico отмечает, что идея создания разведывательной "ячейки" в ЕС продиктована ростом глобальных угроз, но находится в концептуальной фазе. В частности, "структура призвана дополнить, а не дублировать" уже имеющиеся службы, ее основная задача — координация. Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис написал в соцсетях: "Полубезумная фон дер Ляйен, кажется, окончательно сошла с ума, создавая собственное брюссельское ЦРУ".

Поддержка бывшего президента Финляндии

Итальянское издание Europa Today приводит отчет бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте, поддерживающего создание общеевропейской разведслужбы для усиления защиты от внешних угроз. Он отмечает, что "решения в области безопасности должны основываться на полном и своевременном понимании угроз, влияющих на Союз, а единая служба оперативно поможет странам и институтам противостоять саботажу и иностранным агентам". В докладе отмечается, что цель не в замене национальных разведок, а в развитии общих структур для поддержки деятельности ЕС.

Зависимость от США?

Люксембургское агентство Paperjam рассматривает идею создания общеевропейского разведывательного агентства как баланс между мечтой об интеграции и реальностью разногласий между странами ЕС. По мнению автора, Ниинисте вдохновляется моделью англосаксонской системой разведки "Пять глаз" (Five Eyes), в которой члены альянса "тесно делятся информацией для защиты". Однако идея, согласно автору Paperjam, вызывает вопросы: "Существует скептицизм относительно возможности учреждения подлинного европейского агентства, ведь обмен разведданными воспринимается как вопрос национального суверенитета". В материале отмечаются плюсы создания "европейского ЦРУ" — "централизованное агентство позволило бы ЕС быстрее и скоординированнее реагировать на общие угрозы, такие как терроризм и шпионские операции".

Но также указывается главный риск: "централизованная структура может облегчить внешнее влияние, поскольку США могли бы установить с европейским агентством особые отношения и направлять политический выбор ЕС". Таким образом, ключевая дилемма: европейская интеграция разведки — это шаг к стратегической автономии, но она чревата внутренними и внешними вызовами.

Дублирование полномочий

Итальянское издание Corriere Nazionale акцентирует внимание на том, что в ЕС уже действует Европейский центр политической информации и безопасности (ECIPS), которому делегированы многие разведывательные функции. Руководитель ECIPS Рикардо Барецки заявил: "Любая попытка Европейской комиссии создать "европейское ЦРУ" юридически сомнительна и по сути является избыточной — ECIPS уже выполняет все ключевые функции". Барецки также предупредил о рисках, связанных с нарушением суверенитета и ухудшением отношений с Россией вследствие усиления милитаризации ЕС.

Таким образом, основные проблемы и вызовы новой разведслужбы ЕС выглядят следующим образом:

Дублирование функций и бюрократическая нагрузка, которая может снизить общую эффективность;

Резкое сопротивление большинства стран-членов из-за риска утраты контроля над национальной разведкой;

Жесткие юридические ограничения, закрепленные в ЕС, сохраняющие вопросы национальной безопасности в компетенции государств;

Конкуренция и конфликт полномочий между существующими органами, такими как INTCEN и ECIPS, создающие путаницу;

Возможные геополитические последствия в отношениях с Россией, где создание централизации может быть воспринято как угроза;

Риск попасть под большую зависимость от США

Предложение Урсулы фон дер Ляйен по созданию "европейского ЦРУ" отражает желание повысить эффективность и автономность ЕС в области разведки, но наталкивается на значительные институциональные, юридические, финансовые и политические преграды. Многие эксперты, а также верховный дипломат ЕС Кая Каллас выступают за совершенствование и укрепление существующих структур, а не за создание новой. Так что пока идея остается на стадии обсуждения.