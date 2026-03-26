Будет ли нефть по $200 из-за войны в Иране?

Стоимость нефти может составить $200 за баррель, при условии, что Ормузский конфликт останется закрытым до июня на фоне конфликта в Иране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, аналитики Macquarie Group прогнозируют развитие такого сценария всего на 40%.

При этом то, что конфликт в Иране все же закончится в конце марта, аналитики оценивают в 60%, отмечает Bloomberg.

Как сообщают источники, если Ормузский пролив будет закрыт более двух месяцев, цены могут стать настолько выше, чтобы сократить исторически большой объем мирового спроса на нефть.

Возможна ли нефть по $200?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" допустил кратковременные всплески цен до значительно более высоких уровней, чем сегодняшние $103 за баррель эталонной марки Brent.

"Скачки цен возможны на тех или иных ярких событиях, и оценить их пределы – $200 за баррель или меньше – довольно сложно, это будет зависеть от силы эмоциональной реакции рынка. К примеру, если Иран в ответ на какие-нибудь атаки ударит по крупному месторождению Саудовской Аравии и надолго выведет там производство нефти из строя, можно ожидать всплеска цен. Либо если будет высадка американского десанта на остров Харк, в ходе которое стороны разбомбят там всю нефтяную инфраструктуру. Все, что гарантированно и долговременно уведет значимые объемы нефти с мирового рынка, заставит трейдеров покупать фьючерсы дороже", - прежде всего сказал он.

"При этом медленного роста цен на нефть до $200 за баррель ожидать практически не приходится. Дело в том, что пока цены будут подниматься все выше и выше, начнется снижаться объем глобального потребления нефти, так как дорожающее топливо будет делать менее рентабельными грузоперевозки. Соответственно, не эмоциональным всплеском, а постепенным повышением до $200 за баррель вряд ли дойдет. Скорее цена остановит свой рост до этой условной планки, поскольку рынок сбалансирует недостаток предложения сокращением спроса. Пока мир проедает еще стратегические запасы, это сдерживает рост цен, и они растут медленно", - обратил внимание Игорь Юшков.

Что дорогая нефть делает с мировой экономикой?

Экономист подчеркнул, что уже сейчас дорогая нефть негативно воздействуют на экономики всех стран мира. "Сверхвысокие цены на нефть ведут к тому, что товары дорожают из-за резкого роста стоимость перевозки. Соответственно, раскручивается инфляция. С инфляцией все борются одинаково – поднимают ставки Центральных банков, что приводит к подорожанию любых кредитов, следовательно, бизнес не может нормально работать, и в совокупности это ведет к рецессии. А слишком дорогая перевозка товаров становится бессмысленной и происходит деглобализация мировой экономики, когда выгоднее производить товары у себя, чем импортировать с другого континента", - пояснил он.

"Поэтому сверхдорогая нефть создает проблемы для всей мировой экономики, в том числе для производителей нефти, хотя казалось бы, они должны получать больше доходов от высоких цен. Дело в том, что если спрос начинает уменьшаться – а он уменьшится при высоких ценах – восстанавливать он будет очень долго. С другой стороны, мы помним, как в начале 2010-х годов мир жил с ценами стабильно около $120 за баррель (с учетом инфляции, это $140-150 в сегодняшних деньгах), что не приводило к рецессии, а наоборот. Потому можно ожидать, что до $140 за баррель потребление будет оставаться на нынешнем уровне, а дороже $140 за баррель – станет понижаться. В прошлом бывали рекордные цены, и нынешние показатели — это не рекорд с учетом долларовой инфляции. Поэтому еще есть куда расти", - заключил Игорь Юшков.