Баку, Москва и Тегеран упростили документооборот в сфере грузоперевозок

Баку договорился с Москвой и Тегераном по вопросу упрощения регистрационных процедур при грузоперевозках. Стороны ввели систему электронного обмена документацией.

Власти Азербайджана провели успешные переговоры с Россией и Ираном относительно запуска электронной системы e-permit, которая призвана ускорить и упростить регистрационные процедуры в сфере грузоперевозок, поведал директор Департамента грузоперевозок AYNA Субхан Абилов.

"Система e-permit позволяет обмениваться сотнями тысяч документов, которые выдаются перевозчикам и водителям для выполнения международных грузоперевозок. С Россией и Ираном, являющимися одними из крупнейших направлений наших перевозок, уже достигнута договоренность о внедрении системы e-permit"

– Субхан Абилов

По словам Абилова, Азербайджан является важным звеном поставок из 52 стран мира – от Монголии до Великобритании.

Москва, Баку и Тегеран ускоряют "Север-Юг"

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении договоренностей по внедрению e-permit для развития грузоперевозок по западной ветке Международного транспортного коридора "Север-Юг".

"Внедрение e-permit как механизма электронного документооборота имеет принципиально важное значение для логистики между нашими странами. Баку нацелен на упрощение всех юридических элементов при пересечении грузовым транспортом границ и транзите товаров, чтобы время перевозок снижалось, а их эффективность таким образом росла. Мы видим, что порой на границе грузовики задерживаются по несколько дней, а причиной тому технические проблемы трансграничных переездов, которые подлежат решению в двустороннем взаимодействии с нашими соседями", - прежде всего сказал он.

"Электронная платформа позволит перевозчикам знать уже в тот момент, когда грузовик выходит из исходного пункта, какие документы требуются на различных границах, какие изменения в правилах пересечении границ произошли, чтобы все бумаги можно было подготовить заранее. Также эта система позволит анализировать ситуацию: если что-то поменялось или произошли форс-мажорные ситуации, перевозчики сразу же будут осведомлены об этом. И для предпринимателей, и для государства важно постоянно проводить мониторинг, чтобы выявлять те преграды, которые сегодня имеются или возникают в тех или иных обстоятельствах при пересечении границы", - продолжил Эмин Гарибли.

"Взаимодействие между грузоперевозчиками и таможнями через электронную платформу – это идеальная система. В Азербайджане в декабре прошлого года было принято решение о создании подобной платформы для обеспечения импорта и транзита товаров из тюркских стран по транспортному коридору "Восток-Запад". То, что сегодня уже принято решение о создании аналогичной системы для "Север-Юг" – еще один шаг к совершенному формату логистики в регионе. Естественно, страны между собой должны договориться о том, кто будет оператором этого процесса, но само новшество принесет всем участникам только выгоду", - подчеркнул экономист.

По оценке эксперта, внедрение системы e-permit позволит выявлять дополнительные задачи, необходимые для ускорения грузоперевозок по "Север-Югу". "Важно, что это двунаправленный процесс: упрощение таможенных процедур ведет к росту товарооборота, а увеличение товарооборота мотивирует государства еще больше упрощать таможенные процедуры. Не исключено, что в будущем стороны договорятся даже об уменьшении налоговой нагрузки на грузоперевозчиков. Затем разговор может пойти помимо транзита о совместном промышленным кооперировании, для чего понадобится применение тарифных и таможенных преференций к участникам такой кооперации", - отметил он.

"Консолидацию позиций сотрудничающих государств и решение проблем транснационального взаимодействия компаний логично развивать путем создание дополнительных фондов и институтов. На техническом уровне наращивание сотрудничества в рамках "Север-Юга" потребует строительства дополнительных дорог, применения новых технологий в этой сфере – соответственно, нужна структура, которая будет инвестировать такие работы, давать льготное кредитование и координировать развитие инфраструктуры МТК. В целом, договоренность по e-permit между Россией, Азербайджан и Ираном показывает, насколько перспективен проект "Север-Юг"", - заключил Эмин Гарибли.