Азербайджан требует справедливости от CNN

Азербайджан обратился в федеральный суд США с иском о диффамации против американского телеканала CNN за фейки об отношениях с Ираном и Израилем

Предметом разбирательства стали публикации канала от 5 июня, в которых со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Израиль якобы использовал азербайджанскую территорию как плацдарм для операций против Ирана, включая разведывательную деятельность, применение беспилотников и присутствие специальных подразделений. Официальный Баку опроверг эти утверждения, назвал их ложными, опасными и наносящими стране репутационный ущерб.

Иск был подан 18 августа в окружной суд штата Делавэр. Дело зарегистрировано как Republic of Azerbaijan v. Cable News Network Inc. Азербайджан представляет юридические фирмы Cole Schotz и Brown Rudnick, а одним из ключевых адвокатов выступает партнер Brown Rudnick Уэйн Деннисон.

Первопричины конфликта

В иске Баку поясняется, что публикации CNN имели характер не оценочных суждений или политического комментария, а претендующих на истинность конкретных утверждений. Азербайджан категорически отвергает эту клевету.

Азербайджан традиционно подчеркивал, что не позволит использовать свою территорию для нападения на третьи страны. В преддверии войны США против Ирана президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заверял, что не даст территорию республики использовать против Ирана.

Иск подчеркивает, что публикация CNN поставила Азербайджан "под прицел" Ирана, создала угрозу для гражданского населения и должностных лиц, а также причинила неизмеримый репутационный вред. Именно эта связь между распространенной информацией и потенциальными последствиями для национальной безопасности является центральной линией обвинения.

В ходе войны США и Израиля против Ирана иранская сторона запускала дроны по азербайджанскому анклаву Нахчыван, поэтому публикации CNN действительно могут стать провокацией и дать дополнительный аргумент "ястребам" в КСИР, чтобы в случае новой эскалации повторить атаки на Нахчыван и расширить их на другие регионы Азербайджана.

Ход дела

Судебное разбирательство стало последним этапом более длительного конфликта вокруг публикации. После выхода материала CNN азербайджанская сторона через адвокатов потребовала опровержения и исправления. По данным материалов дела, соответствующее обращение было направлено в июне, а затем повторено в июле. Однако американский телеканал отказался отозвать публикацию.

После этого Баку решил использовать американскую юрисдикцию. Выбор Делавэра объясняется тем, что CNN зарегистрирована в этом штате, а следовательно, федеральный суд получил процессуальные основания рассматривать иск. По законам США, иностранное государство не лишено права обращаться в американские суды в качестве истца, если считает, что на территории США ему был причинен ущерб.

Азербайджанская сторона делает акцент на том, что CNN опиралась на неназванные источники, но представила сведения как фактические. В жалобе говорится, что утверждения о якобы размещении израильских сил "в нескольких местах на юге Азербайджана" и об использовании страны для операций против Ирана не соответствуют действительности.

CNN не согласился с требованием об отзыве материала и заявил, что "придерживается своего репортажа". На данном этапе это означает, что спор, вероятно, будет сосредоточен на двух аспектах: мог ли CNN обоснованно доверять своим источникам и сумеет ли сторона истца доказать недостоверность опубликованных утверждений, а также причиненный ими ущерб.

Адвокат Азербайджана Уэйн Деннисон заявил, что распространенные CNN сведения поставили под угрозу жизни людей и касались не критики властей, а конкретных ложных фактов об участии страны в операциях против Ирана. Он подчеркнул право государства требовать компенсацию в американском суде, хотя сумма иска пока не названа.

Что дальше?

Для Азербайджана дело имеет сразу несколько важных измерений. Во-первых, Баку стремится юридически зафиксировать свое неучастие в действиях Израиля против Ирана, предотвратить попытки опорочить имидж страны и зафиксировать Азербайджан как нейтральную сторону в американо-израильско-иранском конфликте.

Во-вторых, судебный процесс может стать дипломатическим сигналом Тегерану. Азербайджанские власти не только отвергают обвинения, но и готовы публично добиваться их опровержения в американском суде. Такая позиция должна снять сомнения и у прагматиков, и даже у "ястребов" в Иране в отношении нейтральности Азербайджана.

Третий момент - концептуальный. Все-таки главные проблемы Азербайджану на Западе и США строят в основном либералы. Опыт отношений с байденовской администрацией, когда Госдеп временно прервал отношения и визиты на высшем уровне, доказал тезис, что с демократами Баку работается сложнее.

Очевидно, что двусторонние отношения Азербайджана с администрацией Дональда Трампа едва ли пострадают. Трамп ненавидит CNN едва ли не так же, как Иран. Однако при всем при этом для Азербайджана важно убедить своего соседа в лице Ирана, что Баку не заинтересован в его дестабилизации и принимать участия в антииранских играх не будет.