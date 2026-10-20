Автомобилестроение Азербайджана: почему растет выпуск коммерческого транспорта?

Анастасия Жалина

В автомобильной промышленности Азербайджана в 2026 году наблюдаются изменения в структуре производства. По итогам девяти месяцев на фоне сокращения выпуска легковых автомобилей в стране увеличилось производство грузовиков и автобусов. Одновременно местные предприятия расширяют сотрудничество с зарубежными производителями и осваивают новые виды техники.

Одним из направлений развития отрасли становится производство коммерческого транспорта, включая электрические автобусы, грузовые автомобили и коммунальную технику. В Азербайджане уже налажена сборка различных видов коммерческого транспорта, при этом предприятия продолжают осваивать новые модели и расширять производственные возможности. При этом значительная часть производства пока связана с использованием зарубежных комплектующих. Поэтому дальнейшее развитие автомобильной промышленности будет зависеть не только от расширения сборочных мощностей, но и от увеличения доли компонентов, производимых непосредственно в Азербайджане.

Динамика производства автомобилей в Азербайджане

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, за январь–сентябрь 2026 года в стране произвели 2 046 легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года их выпуск сократился на 19,6%, или на 500 единиц.

В то же время производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,4 раза, достигнув 662 единиц. Положительная динамика наблюдалась и в автобусном сегменте, где было выпущено 244 машины, что на 53,5% больше, чем годом ранее.

Таким образом, сокращение производства легковых автомобилей сопровождалось увеличением выпуска коммерческого транспорта. Однако по количеству произведенных машин легковой сегмент по-прежнему занимает более значительную долю.

В целом за январь–сентябрь 2026 года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане увеличилось на 76,8% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Одновременно изменилась и структура выпуска. Если за девять месяцев 2025 года на грузовики и автобусы приходилось около 14,5% общего количества произведенных легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, то в 2026 году их доля достигла 30,7%.

Таким образом, коммерческий транспорт занимает более заметное место в автомобильном производстве страны, хотя легковые автомобили по-прежнему преобладают по количеству выпущенных машин.

Производство автобусов и грузовиков в Азербайджане

Одним из новых направлений автомобильной промышленности Азербайджана стала сборка электрических автобусов в Сумгаите.

Проект реализуется компанией BYD Azerbaijan Energy Automotive Factory в сотрудничестве с китайским производителем BYD. Соглашение было подписано в ноябре 2024 года, а в сентябре 2025 года в Сумгаитском химическом промышленном парке началась сборка первых машин.

Инвестиции в проект превышают 17 млн долларов, а в дальнейшем на предприятии планируется ежегодно собирать 250–300 электробусов.Производство организовано по технологии SKD, предполагающей сборку транспорта из поставляемых машинокомплектов.

Другим центром автомобилестроения остается Гаджигабульский промышленный парк. Здесь компания Azərmaş Park совместно с узбекским производителем SamAuto занимается сборкой автомобилей ISUZU, включая пикапы, грузовики и автобусы.

По данным Министерства экономики Азербайджана, к июлю 2026 года с начала реализации проекта было произведено более 300 автомобилей ISUZU различных категорий.

Отдельное направление представляет Гянджинский автомобильный завод, специализирующийся на сборке грузовых автомобилей, тракторов и специальной техники.

Одним из его основных партнеров остается белорусский МАЗ. В апреле 2026 года стороны заключили соглашение о сборке 100 коммунальных автомобилей на базе шасси белорусского производителя.

В рамках проекта завод также самостоятельно изготавливает контейнеры для коммунальных машин, включая обработку металла, сварку и окраску.

Таким образом, производство коммерческого транспорта развивается на нескольких промышленных площадках Азербайджана. Предприятия расширяют ассортимент выпускаемой техники и продолжают сотрудничество с зарубежными производителями.

Что стимулирует производство коммерческого транспорта?

Одним из факторов, формирующих спрос на автобусы, остается обновление общественного транспорта. В Азербайджане продолжается модернизация автобусных парков, предусматривающая закупку новых транспортных средств и расширение использования электрического транспорта.

Это создает дополнительные возможности для предприятий, занимающихся сборкой автобусов внутри страны.

В частности, одним из заказчиков электробусов сумгаитского производства стала компания BakuBus. В марте 2026 года оператор ввел в эксплуатацию новый автобусный парк, одновременно представив 150 электробусов BYD, произведенных в Азербайджане в 2025 году.

Кроме того, в августе 2026 года в Нахчывани начали эксплуатировать 60 электрических автобусов той же марки, собранных в Сумгаитском промышленном парке.

В грузовом сегменте одним из направлений спроса выступает коммунальное хозяйство.

Так, в сентябре 2026 года Гянджинский автомобильный завод приступил к передаче первой партии из 50 коммунальных машин на базе МАЗ. Техника предназначена для выполнения заказа Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, предусматривающего поставку в общей сложности 100 автомобилей.

Развитие грузового автотранспорта также имеет значение для экономики страны.

По данным Госкомстата, за январь–сентябрь 2026 года на автомобильный транспорт пришлось 63,5% общего объема грузов, перевезенных в Азербайджане, по массе. Это подтверждает его важную роль в транспортной системе страны.

При этом потребность в новых грузовых автомобилях зависит от состояния существующего автопарка, объемов перевозок, финансовых возможностей предприятий и стоимости техники.

Дополнительным инструментом поддержки автомобилестроения стали налоговые льготы. С 1 января 2025 года продажа автобусов, произведенных на территории Азербайджана, освобождена от налога на добавленную стоимость сроком на восемь лет. С 1 января 2026 года аналогичная льгота сроком на семь лет начала действовать в отношении грузовых автомобилей местного производства. Кроме того, освобождение от НДС распространяется на импорт запасных частей для производства автобусов и грузовиков при соблюдении установленных законодательством условий. Такие меры направлены на снижение налоговой нагрузки и создание более благоприятных условий для развития автомобильного производства. При этом их фактическое влияние на стоимость готовой продукции и объемы продаж зависит от условий работы конкретных предприятий.

Зависимость автопрома Азербайджана от импортных комплектующих

Несмотря на увеличение выпуска коммерческого транспорта, автомобильная промышленность Азербайджана пока во многом зависит от зарубежных комплектующих и машинокомплектов.

Местные предприятия преимущественно занимаются сборкой автомобилей из поставляемых деталей и узлов. Это позволяет осваивать новые модели без необходимости создавать полный производственный цикл внутри страны.

При этом используются разные технологии сборки. Крупноузловая сборка SKD предполагает использование относительно готовых частей автомобиля, тогда как CKD предусматривает выполнение большего количества производственных операций с отдельными компонентами.

Переход к более глубокой сборке запланирован, в частности, на предприятии BYD в Сумгаите. Согласно соглашению о сотрудничестве, к 2030 году уровень локализации производства электробусов предполагается довести до 40% их общей себестоимости.

Отдельные компоненты уже производятся внутри страны. Например, Гянджинский автомобильный завод самостоятельно изготавливает контейнеры для коммунальных машин на базе МАЗ, включая обработку металла, сварку и окраску. При этом шасси и машинокомплекты для сборки коммунальной техники поставляются белорусским производителем МАЗ.

В дальнейшем важным направлением развития отрасли станет расширение производства автомобильных компонентов внутри страны. Это позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и увеличить вклад местных предприятий в производство готовой техники.

Перспективы автомобильной промышленности Азербайджана

Несмотря на увеличение производства коммерческого транспорта, Азербайджан продолжает импортировать значительные объемы автомобилей. По данным Государственного таможенного комитета, за январь–сентябрь 2026 года в страну ввезли 5 383 грузовых автомобиля, что на 10,7% меньше, чем годом ранее. Импорт транспортных средств, предназначенных для перевозки десяти и более человек, включая водителя, сократился на 19,2%, до 527 единиц.

Таким образом, зарубежные поставки по-прежнему занимают значительное место на внутреннем рынке. При этом сокращение импорта не обязательно связано с ростом местного производства.

Дальнейшее развитие отрасли предусматривает реализацию новых проектов. В частности, в Сумгаите на 2027 год запланирован переход к более глубокой сборке электробусов BYD по технологии CKD.

В апреле 2026 года Гянджинский автомобильный завод также подписал соглашения с китайскими компаниями CLW Chengli Group и SAGMOTO об организации сборки коммерческих и грузовых автомобилей. Первоначально продукцию планируется поставлять на внутренний рынок, а в дальнейшем рассматриваются возможности экспорта.

Результаты девяти месяцев 2026 года свидетельствуют об увеличении выпуска автобусов и грузовиков. Однако импортная техника по-прежнему занимает значительное место на внутреннем рынке. Перспективы автомобильной промышленности Азербайджана будут зависеть от реализации запланированных проектов, расширения местной производственной базы и повышения конкурентоспособности выпускаемой техники.

При этом главным показателем развития отрасли станет не только увеличение количества собранных автомобилей, но и способность предприятий выпускать больше компонентов внутри страны, постепенно снижая зависимость от зарубежных поставок.