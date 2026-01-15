Архитектура безопасности и членство в ЕС: в переговорах вокруг Украины появились новые вводные

Вокруг украинского урегулирования в последние дни участники потенциальных переговоров дают сигналы к миру, но его скорое приближение по-прежнему не гарантировано. В центре внимания — контакты Вашингтона и Киева, а также ожидание возможного нового визита делегации Белого дома в Кремль.

Украинская сторона анонсирует продолжение консультаций с США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что "наши команды продолжат работать вместе, и в ближайшие два дня вы увидите очередной раунд диалога". Сигнал Киева интригует, особенно в свете публичной оценки готовности конфликтующих сторон к миру из уст президента США Дональда Трампа. По словам американского лидера, Россия, в отличие от Украины, готова к заключению сделки: "Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки".

В Киеве эту формулировку оспорили. Владимир Зеленский заявил: "Никогда Украина не была, не будет преградой для мира". Для Зеленского при всей финансовой поддержке Европы крайне важно не произвести впечатление игрока, который противоречит Трампу и не хочет допустить реализации американской мирной инициативы. Один раз он уже прогневил лидера США, и тогда после перепалки в Белом доме Вашингтон прекратил поставки оружия на Украину и остановил передачу разведданных.

Российский подход

Российская позиция в эти дни строилась вокруг темы долгосрочной безопасности. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле сказал: "Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора". Он подчеркнул, что Россия стремится "к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого".

Российский лидер добавил при этом: "Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы… Пока же этого нет Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей". Отдельно Путин сообщил, что "Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности… Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться".

Кремль, комментируя слова Трампа о готовности сторон к сделке, отметил совпадение оценок США и России по части открытости Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость". Он отметил, что "позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу", и дал понять, что динамика процесса для Киева ухудшается, а "коридор для принятия решений сужается".

Европейский фактор

Европа хотя и не выступает прямым посредником или участником дипломатии между Киевом и Москвой, как минимум пытается влиять на процесс. Помимо обсуждавшихся в очередной раз в Париже гарантий безопасности важным направлением европейской инициативы выступает членство Украины в Евросоюзе. Financial Times сообщила, что вопрос вступления Украины в ЕС "может сорвать сделку о мирном урегулировании", поскольку Киев, по данным издания, настаивает на сроке присоединения в 2027 году, который в Брюсселе могут считать нереалистичным.

Ранее FT писала, что в Еврокомиссии допускают: Зеленский может быть готов к территориальным уступкам в рамках урегулирования, если сможет представить вступление в ЕС как "выигрыш от переговоров для Киева". При этом, по сообщениям газеты, в ЕС обсуждают изменение порядка вступления "ради Украины", но многие страны-члены выступают против.

Точка зрения США

Примечательно, что, несмотря на недавние кавалерийские наскоки США в Венесуэле и Иране, прагматизм в отношении России начинают демонстрировать не только члены команды Трампа, но и "ястребы" в Конгрессе. Так, известный республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который активно лоббирует введение новых санкций США против России, неожиданно заявил: "Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время".

При этом он настаивает, что будущее соглашение России и Украины должно получить одобрение Конгресса США.

Наряду с ожидающимся визитом украинской делегации в США, в Москве ждут прибытия посланников Трампа. Дмитрий Песков сообщил, что Россия "заинтересована в очередном визите" спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президентского зятя Джареда Кушнера и ждет его, хотя конкретные даты пока не определены.

Суммарно картина последних дней выглядит как наложение трех треков: практических украинско-американских консультаций, публичного обмена формулировками о готовности к сделке и попытки ЕС внести коррективы в эту сделку. Что из этого выйдет, станет ясно после переговоров в США и Москве.