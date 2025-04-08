Как убить почки за 5 шагов — и как их спасти

В этом выпуске цикла «Генеральная уборка или очищение организма» кандидат медицинских наук, хирург, уролог и врач скорой помощи Сергей Арсенин делится простыми и важными знаниями о здоровье почек.

- Почему запах пота и пенистая моча — тревожные симптомы?

- Что убивает почки быстрее всего?

- Как отличить боль в пояснице от боли в почках?

- Можно ли восстановить почки и как избежать гемодиализа?

- А также всё о цистите, мочекаменной болезни и разрушительном действии антибиотиков. Обязательно к просмотру!