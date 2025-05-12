Вестник Кавказа

Гомеопатия: Правда или Вымысел? Интервью с врачом-гомеопатом Оксаной Болотовой

Гомеопатия: мифы, шокирующие факты и честный разговор с врачом  Можно ли вылечить депрессию одной дозой препарата? Почему "натурально" — не всегда значит "безопасно"? И что общего между гомеопатией и отравлением?

В этом откровенном интервью врач-психотерапевт и гомеопат Оксана Болотова разбирает мифы, рассказывает об испытаниях препаратов на здоровых людях и объясняет, почему классическая гомеопатия — это не про травки из аптеки. Узнайте, как определяется жизненная сила, зачем врач ищет «мышей в глазах» и можно ли с помощью одного препарата вернуть вкус к жизни.

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