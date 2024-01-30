Главный олигарх Грузии выходит из тени. Как будет меняться политика Грузии и отношения с соседями

«Соседи» — авторский проект Гии Саралидзе, в рамках которого известный телерадиоведущий обсуждает с гостями проблемы постсоветского пространства, акцентируя внимание на странах Южного Кавказа.
Отставка премьер-министра Грузии Гарибашвили, президентские выборы в Азербайджане, российско-грузинские отношения, турецкая экспансия в экономике Грузии, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, зачем олигарх Иванишвили вернулся в политику — эти и другие темы обсудили Гия Саралидзе и Васо Капанадзе, политолог из Тбилиси.