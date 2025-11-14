Вестник Кавказа

АУТИЗМ и ДЕМЕНЦИЯ: Шокирующая связь! Невролог раскрывает, как вылечить неизлечимое

Аутизм и Деменция — Это не приговор, а воспаление мозга! Доктор Генералов о причинах, вакцинации и лечении Забудьте всё, что вы знали о неизлечимых болезнях мозга!

 

В этом сенсационном выпуске доктор медицинских наук, врач-невролог Василий Олегович Генералов бросает вызов официальной медицине и заявляет: аутизм и деменцию можно вылечить! По его мнению, оба состояния — это не окончательный диагноз, а энцефалит (воспаление мозга), который требует поиска и устранения первопричины. Узнайте о революционных протоколах, которые врачи уже используют для лечения "неизлечимого". 

820 просмотров





