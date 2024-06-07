Вестник Кавказа

3 признака снижения слуха. Как правильно чистить уши, удалять пробки, выбирать наушники

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске сурдолог (специалист по здоровому слуху), оториноларинголог, Антон Прошин расскажет, как выбрать безопасные наушники, как за ними правильно ухаживать, чтобы не занести инфекцию в ухо. Мы узнаем, кому врачи категорически не рекомендуют чистить уши и поймём, какие способы очистки ушей от серы могут привести к потере.

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