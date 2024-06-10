Дом фигуранта дела о хищении 60 млн рублей горел в Карачаево-Черкесии

В Черкесске вспыхнул пожар в доме фигуранта дела о крупном мошенничестве. К настоящему времени пламя удалось потушить.

В столице Карачаево-Черкесии потушили пожар в частном доме, который, как отмечают в ФСБ, принадлежит одному из фигурантов дела о хищении примерно 60 млн рублей. Об этом сообщили в МЧС республики.

"Пожарно-спасательные подразделения работали по адресу: город Черкесск, улица Донская 1. Пожар ликвидирован, проводятся разбор и поливка конструкций"

– представитель ведомства

Напомним, на прошлой неделе в КЧР была задержана группировка, состоящая из высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что они похитили в районе 60 млн рублей, которые предназначались для развития сельского хозяйства в регионе.