Вестник Кавказа

Эрдоган: новые поколения получат экологически чистую страну

Эрдоган: новые поколения получат экологически чистую страну
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции делают все для того, чтобы превратить страну в цветущий экологически благополучный оазис, и оставить ее такой будущим поколениям, написал в соцсетях турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопросы экологии стоят в Турецкой Республике на первом месте, а власти страны делают все возможное, чтобы защитить окружающую среду и оставить ее такой будущим поколениям, говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, размещенной в связи с отмечаемым 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой в одной из соцсетей.

"Только за последний 21 год в стране было высажено 7 миллиардов саженцев. Решительные шаги по защите экологии будут продолжены"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Особое внимание в стране уделяется еще одной насущной экологической проблеме – эрозии почвы: турецкие специалисты повсеместно борются с этим и уже наладили международный обмен опытом по этому вопросу, сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, передает АЗЕРТАДЖ.

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