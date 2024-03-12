Нефтепровод НАТО устроил экологическую катастрофу в Турции

На западе Турции случилась экологическая катастрофа, причиной которой стал прорыв нефтепровода НАТО – нефтепродукты из трубы покрыли толстой пленкой часть озера Сапанджа, питающего водой около пяти миллионов потребителей.

Дорожные работы, проводившиеся в турецкой провинции Коджаэли, привели к порыву нефтепровода НАТО, проходящего неподалеку – образовалась утечка нефтепродуктов, которые потекли в ближайший водоем, пишет турецкая газета Milliyet.

"Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой 4-5 миллионов человек"

- газета Milliyet

Мазутное пятно оградили бонами – местные коммунальщики убеждают, что разлив нефтепродуктов не повлияет на качество поставляемой людям воды, хотя такое утверждение вызывает вполне обоснованные сомнения населения.

Дело в том, что, хотя и пятно действительно удалено от места водозабора, нефть имеет свойство растекаться по поверхности воды, и когда она поступит в водопровод – лишь вопрос времени.

Пока на месте экокатастрофы спасатели ликвидируют последствия, как долго продлится ликвидация, местное управление водоснабжения и канализации не сообщает.