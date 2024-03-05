Вестник Кавказа

Каспий засоряли сточные воды из Махачкалы

Каспий засоряли сточные воды из Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Факт сброса сточных вод вводы Каспия был зафиксирован в Махачкале в районе пляжа «Березка». Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре по республике.  

Роспотребнадзор по Дагестану зафиксировал сброс канализационных вод в Каспий. Осуществлялось это в районе пляжа «Березка» (столица республики).

Изначальна тревогу  забили местные общественники, они же и обратились в надзорное ведомство. В итоге факт сброса подтвердился.

 Проведенное санитарно-гигиеническое исследование выявило факты нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В итоге ведомство потребовало прекратить сброс.

«На основании результатов проверки администрации Махачкалы выдано два предписания: до 30 марта демонтировать канализационную трубу и ликвидировать сброс сточных вод в акваторию Каспийского моря с правой стороны пляжа «Березка», а до 5 апреля предоставить фото- и видеоотчет о выполнении предписания»

– администрация города

В Роспотребнадзоре заявили, что по факту будут предприняты все необходимые меры реагирования для прекращения сброса вод.

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