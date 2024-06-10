Пашинян допустил референдум в процессе делимитации с Азербайджаном

Премьер Армении сообщил, что следующий этап делимитации границы с Азербайджаном может начаться с Сюника. Он также допустил проведение референдума в процессе делимитации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника. Об этом он сам сообщил в ходе поездки в Сюникскую область.

Глава правительства подчеркнул, что со вчерашнего дня провел десятки встреч как в приграничных, так и в не приграничных населенных пунктах.

"Очевидно, что повестка мира, повестка реальной Армении и повестка мира понятны нашему народу. Это очень важно. Это означает, что мы смогли донести до нашего народа, что мы делаем и почему делаем"

– Никол Пашинян

Он также не исключил, что в процессе делимитации границы с Азербайджаном будет проведен референдум. По словам премьера, вариант с неким обменом территориями вполне возможен, но в этом случае власти не смогут ничего решать, поэтому понадобится референдум.