Ереван предложил Баку работать на границе без посредников

Армянский лидер Никол Пашинян решил создать еще одну линию прямого диалога с властями Азербайджана, на сей раз по военной линии – для расследования перестрелок на границе двух стран.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян выступил сегодня с противоречащим новейшей политике Еревана предложением к властям Азербайджана о расследовании пограничных инцидентов на двусторонней основе, без участия каких-либо посредников.

Напомним, что специально для контроля ситуации на условной армяно-азербайджанской границе с октября 2022 года в Армении действует "наблюдательная" миссия Евросоюза. За прошедшие месяцы миссия ни разу не оказывалась в местах перестрелок между армянскими и азербайджанскими войсками, не участвовала в их расследовании и никак не повлияла на пограничную обстановку.

"Для понимания реальной ситуации, в том числе для международного сообщества, думаю, было бы неплохой идеей сформировать двухсторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе"

– Никол Пашинян

Инициатива о работе по пограничным инцидентам напрямую с Баку была высказана Пашиняном при посещении Сюникской области, граничащей на востоке с освобожденными территориями Азербайджана, а на западе – с Нахчыванской Автономной Республикой. На этой неделе Нахчыван неоднократно подвергался обстрелам со стороны Армении, в том числе из Сюникской области.