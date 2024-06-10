Плюсы открытия аэропорта в Сухуме назвали российские власти

Аэропорт в Абхазии принесет пользу и российской стороне, и самой Абхазии, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач по итогам визита в Абхазию. Он также назвал дату открытия Сухумского аэропорта.

Запуск аэропорта в Абхазии после реконструкции даст выгоду и России, и Абхазии, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, который возглавлял российскую делегацию в ходе визита в республику.

Как сообщили в МЭР РФ, в программу визита входило и заседание рабочей группы, которая занимается возрождением работы Сухумского аэропорта.

"Стороны обсудили как текущие вопросы реализации проекта, так и вопросы ставок аэропортовых сборов и тарифов для авиакомпаний, передачу исходных объектов и земельных участков инвестору, источники финансирования по оснащению пункта пропуска, утверждение подробной дорожной карты"

– министерство

Вольвач обратил внимание на то, что восстановление воздушной гавани ведется на сто процентов на средства частного инвестора из России.

Замминистра рассказал о значении проекта. По его словам, для россиян введение аэропорта в эксплуатацию упростит доступ в Абхазию, которая входит в число самых популярных направлений для отдыха: сейчас добраться в Абхазию можно только через аэропорт Сочи и автомобильный пункт пропуска "Адлер". Что касается Абхазии, то для республики запуск воздушной гавани не только позволит нарастить туристический поток, но и даст толчок развитию бизнеса в республике.

Российский чиновник также назвал примерную дату открытия аэропорта. Вольвач отметил, что тестовый рейс из России аэропорт должен будет принять в конце года.