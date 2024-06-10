Вестник Кавказа

В лесу Горячего Ключа тушат сухостой

В лесу Горячего Ключа тушат сухостой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером кубанские огнеброцы выехали на срочный вызов – в лесничестве Горячего Ключа вспыхнул травяной сухостой, на клубы густого дыма среагировала система раннего обнаружения лесных пожаров.

Зоной низового лесного пожара, вспыхнувшего сегодня в Горячеключевском лесничестве Краснодарского края, стал лес, сообщает краевой лесопожарный центр.

"Системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель" обнаружено задымление в районе города Горячий Ключ со стороны леса. По прибытии в 17:50 мск установлено, что произошло возгорание сухой травы"

- лесопожарный центр Кубани

Площадь пожара пока небольшая – горит примерно 0,45 га сухостоя, огнеборцы начали его активное тушение, передает "Интерфакс".

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