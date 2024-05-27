Природный пожар неделю тушат в Дагестане

Неделю полыхает природный пожар в Ботлихском районе Дагестана. Тушение осложняется сложным рельефом местности.

Уже более семи дней длится борьба с природным пожаром, вспыхнувшем на территории Ботлихского района. Отмечается, что пожар разгорелся из-за естественных условий. Одной из основных причин пожара стала погода. Сильный ветер и жара способствуют быстрому распространению огня по сухой траве и кустарнику. Недостаток осадков также делает растительность более подверженной возгоранию, увеличивая риск возникновения пожаров.

Одной из основных сложностей тушения пожара является его масштаб. Большая площадь горящей территории требует большого количества сил и средств для ликвидации огня. Кроме того, неровный рельеф местности и отсутствие дорог затрудняют подход к очагу возгорания.

«В тушении задействовано 68 человек от МЧС, 60 человек от лесничества, а также местное население»

– МЧС РФ

Участниками работ по тушению огня стали 125 человек личного состава местного спасательного ведомства. Также к борьбе с огнем подключены сотрудники лесничества и местные жители.