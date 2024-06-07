Новый парламент КЧР будут выбирать три дня

Будущая кампания по выборам депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии, намеченная на единый день голосования 8 сентября, будет длиться не один, а три дня.

Голосование на выборах депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) в течение трех дней - с 6 по 8 сентября, такое решение приняла избирательная комиссия республики, сообщили сегодня в региональном избиркоме.

"Трехдневное голосование пройдет также на всех выборах депутатов представительных органов муниципальных образований республики, назначенных на единый день голосования"

- избирком Ингушетии

Всего в КЧР в сентябре пройдут 23 избирательные кампании, в том числе местные выборы во всех 10 муниципальных районах республики. По их итогам будет распределен и 261 депутатский мандат нового состава парламента VII созыва, передает "Интерфакс".