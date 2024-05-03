Астраханцы предпочитают отдых в Анталье

Новая программа чартерных рейсов в турецкую курортную Анталью, которую запустила российская авиакомпания Azur air, привлекла жителей Астрахани – отдых в Турции по системе "все включено" оказался для них интереснее, чем на Каспии.

Сразу после того, как астраханский аэропорт возобновил прямой чартерный рейс из Астрахани в турецкую курортную Анталью авиакомпании Azur air, улететь на отдых в дружественную страну пожелали тысячи астраханцев.

Самолеты из Астрахани в Турцию летали и раньше, однако полеты прекратились в пандемийном 2021 году – теперь направление переживает новый всплеск интереса, сообщил директор аэропорта Денис Диденко, передает "АиФ-Астрахань".

Тем более удивительно, что при наличии возможности отдохнуть на побережье Каспия, астраханцы все же выбирают семейный отдых в Турции – рейсы заполнены на 97%, причем пятая часть всех пассажиров - дети.

Рейсы осуществляются по субботам на комфортабельных Boeing 757-200, рассчитанных на перевозку чуть более двухсот пассажиров. В пути пассажиры находятся 3,5 часа. Ожидается, что чартеры компании будут летать на турецкий курорт до конца летнего сезона авиаперевозок.

Туры в Анталью можно забронировать в Астрахани на сайте туроператора Anex Tour и в туристических агентствах города.