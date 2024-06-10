Вестник Кавказа

Дорогу в Ахтынском районе Дагестана расчищают от селя

Дорогу в Ахтынском районе Дагестана расчищают от селя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшим вечером на дорогу местного значения в Ахтынском районе Дагестана сошел сель – он заблокировал доступ к трем населенным пунктам, сейчас трасу расчищают спасатели.

Сель, сошедший с гор накануне вечером, перекрыл единственную местную дорогу в три населенных пункта в Ахтынском районе Дагестана, они остались отрезанными от транспортного сообщения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"На дорогу местного значения между населенными пунктами Фий, Хнов и Гдым сошли селевые наносы. Без транспортного сообщения остается три населенных пункта, имеется пеший проход и проезд для высокопроходимой техники"

- МЧС по Дагестану

Как отметили в спасательном ведомстве, ориентировочно для расчистки трассы специалистам понадобится полный рабочий день – ожидается, что движение по ней будет восстановлено сегодня к 17:00 мск, передает "Интерфакс".

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