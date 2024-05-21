Скоростную электричку между Ростовом и Ейском запустят с 22 июня

В июне Ростов-на-Дону и Ейск связали сезонные летние электрички. С 22 июня время в пути сократится, поезд станет скоростным.

Летняя электричка из Ростова-на-Дону в Ейск на Азовском море со следующих выходных станет скоростной.

Электропоезд между городами был запущен на летний сезон с 15 июня. Со следующих выходных время в пути сократится с 3 часов 40 минут до трех часов.

«Мы прислушиваемся к вашему мнению, поэтому по многочисленным просьбам наших пассажиров сокращаем время в пути на маршруте Ростов-Ейск на 43 минуты»

– Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания

Электрички на морской курорт курсируют только в выходные дни. С 22 июня и до 39 сентября будет действовать следующее расписание:

отправление в 07.54, прибытие в Ейск в 10.52.

отправление из Ейска в 19.09, прибытие в 22.03.

Поезд делает следующие остановки: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.