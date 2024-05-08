Вестник Кавказа

Дорожные власти Симферополя взялись за масштабный ямочный ремонт

Дорожные власти Симферополя взялись за масштабный ямочный ремонт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Крыма стартовал масштабный дорожный ремонт: основательно разбитые городские дороги на 118 улицах Симферополя освежат асфальтовыми заплатами, этого хватит на некоторое время.

Дорожные власти Симферополя начали ремонт дорожного покрытия – несмотря на серьезный объем работ, которые будут проводиться более чем на 100 улицах крымской столицы, завершить обновление планируется до 1 августа, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Конечно, за такой срок основательно отремонтировать основательно разбитые симферопольские улицы невозможно, поэтому их ремонт будет ямочным: по крайней мере, водители не будут оставлять в ямах и колдобинах подвеску своих автомобилей, передает "АиФ-Крым".

Ремонт городских дорог уже стартовал – часть городских магистралей частично перекрыта из-за дорожных работ. Конечно, время для их проведения не самое удачное – скептики высказывают опасения, что при такой жаре заплат надолго не хватит. Впрочем – это покажет время.

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