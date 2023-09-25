Вестник Кавказа

Кубанский "Юг-Фуд" переходит на бережливые технологии

Кубанский "Юг-Фуд" переходит на бережливые технологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени крупный кубанский производитель мясной продукции – ООО "Юг-Фуд" – переведет свои предприятия на бережливые технологии, что позволит оптимизировать производственные процессы.

Производитель продукции мяса животных и птицы ООО "Юг-Фуд" (Краснодарский край) намерен оптимизировать процесс производства в соответсвии с национальным проектом "Производительность труда", сообщает пресс-служба администрации края.

Помогут в этом руководству компании эксперты Регионального центра компетенций: для начала будет отобран конкретный производственный участок, на котором эксперты проведут анализ работы и предложат пути ее оптимизации, передает "Интерфакс".

По итогам процесса аналогичные предложения будут разработаны и для других производств компании, что впоследствии скажется на рентабельности и стоимости ее продукции.

Напомним, ООО "Юг-Фуд" не только выращивает на своих фермах птицу и животных, но и обеспечивает их кормами собственного производства, а также перерабатывает и консервирует мясную продукцию, реализуя ее в российских торговых сетях.

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