Вестник Кавказа

Два кубанских браконьера сетями выловили из реки сотни рыбин

Два кубанских браконьера сетями выловили из реки сотни рыбин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанские полицейские сегодня задержали двоих браконьеров, облюбовавших для своего незаконного промысла реку Бейсуг – вдвоем с помощью запрещенных сетей мужчины вытащили из воды более 500 рыбин, теперь их ждет суд.

Краснодарские полицейские задержали в Выселковском районе на реке Бейсуг двоих матерых браконьеров – вооружившись сетями, за небольшое время они выловили более 500 особей разной рыбы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Незаконный промысел вели мужчины 56 и 58 лет, на восемь лесковых сетей их добычей стали полтысячи карасей, плотвы, судаков и лещей. Причиненный ими ущерб природе в денежном выражении превысил 250 тыс рублей, передает "АиФ-Юг".

Теперь им грозит реальный срок до двух лет колонии – в отношении брконеров отдел дознания уже возбудил уголовные дела по незаконной добыче водных биологических ресурсов, ведется следствие.

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