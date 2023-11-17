Вестник Кавказа

Шымкентский спиртзавод нелегально изготовил и продал 81 тонну спирта

Шымкентский спиртзавод нелегально изготовил и продал 81 тонну спирта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спиртзавод в Шымкенте нелегально производил и реализовывал десятки тонн спирта. Продукция поставлялась нелегальным производителям спиртных напитков.

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана уличили Шымкентский спиртзавод в подпольном производстве и торговле. Об этом сообщает АФМ Республики Казахстан.

Всего была реализована 81 тонна неучтенного спирта за время нелегальной работы предприятия.

"Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции"

- пресс-служба АФМ

При этом руководитель спиртзавода также подозревается в попытке дачи взятки сотруднику городского департамента в размере около $20 тыс. Взятка также предполагала ежемесячные выплаты в размере 1 млн тенге ($2,2 тыс). В настоящий момент руководитель взята под стражу.

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