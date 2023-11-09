В Казахстане дорожают спиртосодержащие лекарства

В скором времени в аптеках Казахстана подорожают все лекарства, приготовленные на спиртовой основе – в первую очередь это коснется препаратов первой необходимости – йода, зеленки, некоторых кардиопрепаратов и настоек.

Власти Казахстана планируют с 1 января будущего 2024 года повысить акцизы на медицинский спирт, что повлечет за собой рост медицинских препаратов первой необходимости.

На некоторые препараты, в том числе и первой необходимости, цены могут вырасти вдвое, что вряд ли вызовет радость у потребителей. Это касается таких лекарств, как корвалол и настойка валерианы для сердечников, зеленка и йод для детей, меновазин м другие натирания при ревматических болях суставов, отметили в нацпалате предпринимателей "Атамекен", спрогнозировав рост цен от 30 до 100%, передает "АиФ-Казахстан".

Не радует такая ситуация и казахстанских производителей лекарств – с такими ценами они будут сильно проигрывать в цене продукции российских и белорусских фармацевтов, также введение акциза может сказаться на закупе спиртосодержащих препаратов больницами.

"Данную норму в Налоговый кодекс приняли в декабре 2022 года. Ее введение не обсуждалось с представителями фармацевтической отрасли"

- Национальная палата предпринимателей

Также в нацпалате сообщили, что они пытаются добиться отмены данной нормы, однако «консенсус по решению вопроса не достигнут».

Недовольны таким решением и в министерстве здравоохранения страны, поскольку новые цены скажутся не только на спиртовых растворах, но и, на казалось бы, такой "мелочи", как медицинские спиртовые салфетки, дезинфицирующие растворы и другие медицинские изделия.