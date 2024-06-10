Евро-2024: Словакия сенсационно обыграла Бельгию

Сборная Словакии победила сборную Бельгии на чемпионате Европы по футболу. Бельгийцам не засчитали два мяча после видеопросмотров.

На чемпионате Европы по футболу состоялась встреча первого тура группы Е между сборными Бельгии и Словакии. Игра проходила во "Франкфурте-на-Майне".

Победу в матче одержали словацкие футболисты. Единственный гол в этой игре был забит в начале встречи, отличился нападающий Иван Шранц.

Стоит отметить, что арбитр встречи не засчитал два гола бельгийцев после видеопросмотров.