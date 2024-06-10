Вестник Кавказа

Евро-2024: Словакия сенсационно обыграла Бельгию

Евро-2024: Словакия сенсационно обыграла Бельгию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Словакии победила сборную Бельгии на чемпионате Европы по футболу. Бельгийцам не засчитали два мяча после видеопросмотров.

На чемпионате Европы по футболу состоялась встреча первого тура группы Е между сборными Бельгии и Словакии. Игра проходила во "Франкфурте-на-Майне".

Победу в матче одержали словацкие футболисты. Единственный гол в этой игре был забит в начале встречи, отличился нападающий Иван Шранц.

Стоит отметить, что арбитр встречи не засчитал два гола бельгийцев после видеопросмотров.

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