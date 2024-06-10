Вестник Кавказа

Евро-2024: Румыния обыграла Украину

сборная Румынии по футболу
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборная Румынии одержала крупную победу над командой Украины в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Румынские футболисты отправили в ворота соперника три мяча.

На чемпионате Европы по футболу состоялся матч первого тура группы E между сборными Румынии и Украины. Игра проходила в Мюнхене и завершилась победой румынской команды со счетом 3:0.

Голами отметились полузащитники Николаэ Станчу (29-я минута) и Рэзван Марин (53-я), а также нападающий Денис Дрэгуш (57-я).

Вместе со сборными Румынии и Украины в группе E выступают команды Бельгии и Словакии. Их встреча начнется сегодня в 19:00 (мск).

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