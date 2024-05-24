Жара никак не скажется на урожае бахчевых в Дагестане

В Минсельхоз РФ сообщили, что жара на юге страны никак не повлияет на урожай и стоимость арбузов и дынь. Там также назвали Дагестан одним из лидеров по выращиванию бахчевых.

Жаркая погода на юге России никак не повлияет на урожае и стоимость бахчевых культура, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

В ведомстве также отметили, что Дагестан является одним из лидеров по выращиванию дынь и арбузов, которые в сезон продаются в российских регионах.

Стоит подчеркнуть, что в 2024 году площадь посева бахчевых в республике может увеличиться на 20%. Планируется высадить дыни и арбузы на более чем 8,5 тыс га.