Вестник Кавказа

Призывы к терроризму могут лишить жителя Северной Осетии свободы

Призывы к терроризму могут лишить жителя Северной Осетии свободы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Северной Осетии ответит в суде за призывы к терроризму в социальных сетях. Заведенное против него уголовное дело передано в суд.

Житель Северной Осетии может лишиться свободы за публичные призывы к терроризму, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом году 30-летний мужчина в социальной сети написал комментарий, в котором он призывал к террористической деятельности.

Сотрудники центра "Э" МВД РФ выявили преступление. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. Оно уже передано в Южный окружной военный суд.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1370 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мачу-Пикчу по-осетински: загадочное горное селение Галиат

Мачу-Пикчу по-осетински: загадочное горное селение Галиат

Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят полтысячи фур

Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят полтысячи фур

Северная Осетия завершает строительство дороги к Мамисону

Северная Осетия завершает строительство дороги к Мамисону

В Северной Осетии запустят производство полых проводников 

В Северной Осетии запустят производство полых проводников 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы