Призывы к терроризму могут лишить жителя Северной Осетии свободы

Житель Северной Осетии ответит в суде за призывы к терроризму в социальных сетях. Заведенное против него уголовное дело передано в суд.

Житель Северной Осетии может лишиться свободы за публичные призывы к терроризму, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом году 30-летний мужчина в социальной сети написал комментарий, в котором он призывал к террористической деятельности.

Сотрудники центра "Э" МВД РФ выявили преступление. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. Оно уже передано в Южный окружной военный суд.