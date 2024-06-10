Вестник Кавказа

Автогол помог Франции победить Австрию на Евро-2024

Автогол помог Франции победить Австрию на Евро-2024
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборная Франции обыграла Австрию в матче первого тура групповой стадии Евро-2024. Все решил автогол защитника Максимилиана Вебера.

В Дюссельдорфе завершилась встреча первого тура группы D европейского первенства по футболу между сборными Австрии и Франции.

Победу со счетом 1:0 одержали французы. Исход встречи определил автогол австрийского защитника Максимилиана Вебера на 38-й минуте.

Напомним, в другом матче группы D встречались сборные Нидерландов и Польши. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "оранжевых".

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